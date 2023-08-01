Evaluasi Apriyani Rahayu/Siti Fadia Usai Menang atas Wakil Korea di 32 Besar Australia Open 2023

GANDA putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti, evaluasi diri usai menang atas wakil Korea Selatan, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan, di babak 32 besar Australia Open 2023. Mereka merasa perlu lebih konsisten dan menjaga focus kala berlaga.

"Hasil ini tentu menambah rasa percaya diri kami untuk menghadapi pertandingan ke depan,” ujar Apriyani, dikutip dari rilis PBSI, Selasa (1/8/2023).

“Cuma, kami harus bisa lebih konsisten dan fokus setiap turun bertanding," lanjutnya.

Ya, Apriyani/Fadia sukses menang di babak 32 besar. Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB, Apriyani/Fadia berhasil menumbangkan pasangan Korea Selatan, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan, dengan skor 24-22 dan 21-15.