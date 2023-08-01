Meski Segel Tiket 16 Besar Australia Open 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Akui Hadapi Duel yang Tak Mudah

SYDNEY – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Ramadhanti, sukses menyegel tiket 16 besar Australia Open 2023. Meski menang, Apriyani/Fadia mengakui perjalanannya tak mudah untuk menang di babak 32 besar.

Ya, Apriyani/Fadia baru saja memulai perjalanannya di Australia Open 2023. Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB, Apriyani/Fadia berhasil menumbangkan pasangan Korea Selatan, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan, dengan skor 24-22 dan 21-15.

Apriyani/Fadia perlu bertarung sengit untuk menang. Mereka harus bertarung selama 43 menit.

Gim pertama pertandingan tersebut berjalan sangat sengit. Kedua pasangan bertarung habis-habisan dan terus bergantian mencuri poin hingga poin-poin akhir hingga akhirnya Apriyani/Fadia menang 24-22.

"Pertandingan tadi berjalan tidak mudah, terutama di gim pertama,” ungkap Apriyani seusai laga, Selasa (1/8/2023).