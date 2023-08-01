Siapakah yang Bisa Mengalahkan Viktor Axelsen? Pebulutangkis Tangkas Punya Peluang!

SIAPAKAH yang bisa mengalahkan Viktor Axelsen? Mungkin pertanyaan tersebut menjadi hal yang ingin diketahui oleh para pencinta bulu tangkis dunia.

Pasalnya tunggal putra asal Denmark tersebut mampu tampil luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Ia bisa berjaya seperti sekarang ini karena sulit dikalahkan oleh lawan-lawannya.

Viktor Axelsen memang kerap disebut menjadi pemain tunggal putra terbaik dunia saat ini. Permainannya tenang, andal dalam bertahan dan mematikan saat menyerang.

Dia juga didukung kemampuan lainnya seperti mempunyai penempatan bola akurat, serta daya jangkauan yang sangat mendukung. Hal tersebut menjadi sederet modal Viktor Axelsen menaklukkan para lawan-lawannya.

Namun, masa terus berganti dan Viktor Axelsen sudah mulai menderita. Dia pun merasakan kekalahannya yang kedua kali secara beruntun dalam ajang All England 2023 belum lama ini.

Dia tumbang sejak babak 16 besar oleh wakil Malaysia, Ng Tze Yong, dengan skor 21-15, 9-21, dan 23-21.

Kekalahan ini membuat Viktor Axelsen tidak mampu mempertahankan gelar juara All England miliknya yang direbut pada 2022 lalu.

"Hari ini penampilan saya bukan seperti biasanya. Saya merasa tidak enak badan, saya membuat terlalu banyak kesalahan," ungkap Axelsen pasca pertandingan.