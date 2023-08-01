Ini Kunci Sukses Febriana/Amalia Lolos ke 16 Besar Australia Open 2023

SYDNEY - Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi lolos ke babak 16 besar Australia Open 2023. Febriana/Amalia atau yang akrab disapa Ana/Tiwi akui kunci sukses lolos ke 16 besar Australia Open 2023 berkat penerapan pola main yang lebih taktis.

Ana/Tiwi melewati babak 32 besar dengan cara yang tidak mudah. Mereka membutuhkan tiga game untuk menyingkirkan Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17 pada laga yang digelar di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB.

"Alhamdulillah bisa bermain baik. Kami bisa menerapkan pola dengan bermain lebih taktis," tutur Febriana Dwipuji Kusuma dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (1/8/2023).

Berhasil menumbangkan Tanisha/Ashwini pada gim pertama dengan cukup mudah, Ana/Tiwi kecolongan gim kedua dan kalah 14-21. Hasil tersebut membuat laga harus dilanjutkan pada gim ketiga.

Terlihat pada gim kedua itu, lawan bermain dengan pola yang berbeda dan lebih menyerang. Ditambah Ana/Tiwi yang juga banyak membuang-buang bola dan hal itu dimanfaatkan wakil India itu untuk raih kemenangan pada gim kedua. Sehingga laga terpaksa lanjut ke gim ketiga.

Untungnya pada gim ketiga, mereka sukses menuntaskan perlawanan pasangan India tersebut. Mereka menang dengan skor 21-17.