Australia Open 2023: Tersingkir di Babak Pertama, Sabar/Reza Akui Kurang Tenang

SIDNEY- Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, tersingkir di babak pertama Australia Open 2023. Sabar/Reza kalah dari pasangan asal Jepang, Akira Koga/Taichi Saito dua game langsung dengan skor 19-21 dan 16-21.

Sempat memberikan perlawanan ketat di game pertama, Sabar/Reza mengakui kekalahan kali ini disebabkan faktor kurang tenang di lapangan. Game pertama berlangsung cukup sengit hingga kedua pasangan sempat imbang 19-19.

Sayang, Sabar/Reza kehilangan momentum hingga harus merelakan game pertama milik Koga/Saito. Selanjutnya di game kedua Sabar/Reza justru kecolongan poin lebih dulu sejak awal permainan.

Reza pun mengakui lawan yang dihadapi memang lebih tenang. Akira/Taichi mampu tampil lebih ulet dan tidak terkecoh dengan serangan Sabar/Reza.

"Tadi kami bisa menyusul menjadi 19-19. Pola main kami sebenarnya sudah enak dan bisa menyusul. Tapi setelah itu kami malah terburu-buru. Sayang game pertama kami kurang tenang. Sebaliknya, lawan malah lebih tenang," ungkap Reza dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (1/8/2023).

"Kami sudah berupaya, tetapi tidak bisa melewati perolehan angka lawan. Kita akui, lawan bermain lebih ulet dan tidak gampang mati sendiri," sahut Sabar.