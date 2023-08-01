Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Kerja Keras Singkirkan Pasangan India di 32 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:28 WIB
Hasil Australia Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Kerja Keras Singkirkan Pasangan India di 32 Besar
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Australia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, pun sukses melewati laga di babak 32 besar Australia Open 2023.

Febriana/Amalia menghadapi pasangan India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa, di babak 32 besar. Berlaga di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB, Ana/Tiwi –sapaan akrab Febriana/Amalia- perlu bekerja keras untuk menang. Laga rampung usai duel rubber game dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai pertandingan dengan apik. Mereka merebut poin pertama dan unggul 1-0 terlebih dahulu.

Setelah itu, duel sengit tersaji. Tanisha/Ashwini bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Tetapi, Ana/Tiwi tak membiarkan kondisi ini terjaga lama. Mereka langsung tancap gas sehingga sudah unggul 9-3. Keunggulan ini pun terus dilanjutkan hingga interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai interval, Febriana/Amalia terus melanjutkan tren positifnya. Mereka terus merebut poin demi poin sehingga unggul jauh 15-8. Laga gim pertama pun diselesaikan dengan skor 21-11.

Di gim kedua, Febriana/Amalia memulai laga dengan kurang baik. Mereka tertinggal terlebih dahulu dengan skor 0-3 dan 2-4.

Tetapi, Febriana/Amalia perlahan bisa mengejar hingga membalikkan keadaan. Mereka meraih tujuh poin berturut-turut hingga membalikkan keadaan menjadi 9-4 dan 11-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement