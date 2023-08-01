Hasil Australia Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Kerja Keras Singkirkan Pasangan India di 32 Besar

HASIL Australia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, pun sukses melewati laga di babak 32 besar Australia Open 2023.

Febriana/Amalia menghadapi pasangan India, Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa, di babak 32 besar. Berlaga di Quaycentre, Sydney, Australia, Selasa (1/8/2023) sore WIB, Ana/Tiwi –sapaan akrab Febriana/Amalia- perlu bekerja keras untuk menang. Laga rampung usai duel rubber game dengan skor 21-11, 14-21, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai pertandingan dengan apik. Mereka merebut poin pertama dan unggul 1-0 terlebih dahulu.

Setelah itu, duel sengit tersaji. Tanisha/Ashwini bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Tetapi, Ana/Tiwi tak membiarkan kondisi ini terjaga lama. Mereka langsung tancap gas sehingga sudah unggul 9-3. Keunggulan ini pun terus dilanjutkan hingga interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai interval, Febriana/Amalia terus melanjutkan tren positifnya. Mereka terus merebut poin demi poin sehingga unggul jauh 15-8. Laga gim pertama pun diselesaikan dengan skor 21-11.

Di gim kedua, Febriana/Amalia memulai laga dengan kurang baik. Mereka tertinggal terlebih dahulu dengan skor 0-3 dan 2-4.

Tetapi, Febriana/Amalia perlahan bisa mengejar hingga membalikkan keadaan. Mereka meraih tujuh poin berturut-turut hingga membalikkan keadaan menjadi 9-4 dan 11-8.