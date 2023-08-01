Hasil Australia Open 2023: Sikat Ganda Putra Korea Selatan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tembus 16 Besar

SYDNEY – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menumbangkan pasangan asal Korea Selatan, Lee Yu Lim/Shin Seung Chan di babak 32 besar Australia Open 2023, pada Selasa (1/8/2023) sore WIB. Mereka menang usai berjuang selama 43 menit.

Tepatnya Apriyani/Fadia menang dua gim langsung lewat skor 24-22 dan 21-15. Berkat kemenangan itu, Apriyani/Fadia berhasil merebut satu tempat di babak 16 besar turnamen super 500 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Quaycentre, Sydney, Australia, Apriyani/Fadia mampu unggul 2-0 terlebih dahulu. Setelah itu, skor terus berimbang hingga 4-4.

Lee/Shin kemudian berhasil menjauh dan meninggalkan Apriyani/Fadia hingga skor 10-6. Tertinggal empat poin, pasangan Indonesia itu tak menyerah dan akhirnya mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 11-10.

Selepas rehat, laga berlangsung sengit dengan kedua pasangan yang bergantian merebut poin hingga skor terus imbang sampai 16-16. Apriyani/Fadia sempat unggul 17-16, tetapi kemudian kembali tertinggal 17-18.

Baik pasangan Indonesia maupun Korea Selatan tak ada yang mundur dan terus bergantian meraih poin hingga skor imbang 20-20. Sempat hanya butuh satu poin untuk menang pada 21-20, Apriyani/Fadia harus kembali rela skor imbang 21-21.

Pasangan Indonesia itu kembali unggul 22-21, tetapi lagi-lagi Lee/Shin mampu menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Akhirnya, Apriyani/Fadia mengakhiri gim pertama dengan skor 24-22.