Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman Mundur, Ahsan/Hendra Langsung Lolos ke 16 Besar Australia Open 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:24 WIB
Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman Mundur, Ahsan/Hendra Langsung Lolos ke 16 Besar Australia Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan lolos ke 16 besar Australia Open 2023 (FOTO: Twitter @INABadminton)
A
A
A

SIDNEY - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan langsung lolos ke babak 16 besar Australia Open 2023. Hal itu dikarenakan lawan Ahsan/Hendra yaitu Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Kanada) mundur di babak pertama.

Hal itu diketahui dari keterangan resmi laman BWF. Namun belum diketahui secara detail alasan mengapa Kevin/Ty memilih mundur dari babak pertama Australia Open 2023.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ahsan/Hendra seharusnya dijadwalkan melawan wakil Kanada tersebut hari ini, Selasa (1/8/2023). Adapun pertemuan keduanya digelar di court 3 Quaycenter, Sidney, Australia.

Ini merupakan pertemuan perdana bagi keduanya. Namun secara peringkat, ganda putra Indonesia jauh lebih unggul dari Kevin/Ty yang saat ini baru menempati di urutan ke-45.

Mundurnya Kevin/Ty dari Australia Open 2023 itu memuluskan langkah The Daddies untuk menatap laga berikutnya. Ini juga menjadi modal penting bagi Ahsan/Hendra dengan jatah istirahat yang lebih panjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement