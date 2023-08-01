Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman Mundur, Ahsan/Hendra Langsung Lolos ke 16 Besar Australia Open 2023

SIDNEY - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan langsung lolos ke babak 16 besar Australia Open 2023. Hal itu dikarenakan lawan Ahsan/Hendra yaitu Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Kanada) mundur di babak pertama.

Hal itu diketahui dari keterangan resmi laman BWF. Namun belum diketahui secara detail alasan mengapa Kevin/Ty memilih mundur dari babak pertama Australia Open 2023.

Ahsan/Hendra seharusnya dijadwalkan melawan wakil Kanada tersebut hari ini, Selasa (1/8/2023). Adapun pertemuan keduanya digelar di court 3 Quaycenter, Sidney, Australia.

Ini merupakan pertemuan perdana bagi keduanya. Namun secara peringkat, ganda putra Indonesia jauh lebih unggul dari Kevin/Ty yang saat ini baru menempati di urutan ke-45.

Mundurnya Kevin/Ty dari Australia Open 2023 itu memuluskan langkah The Daddies untuk menatap laga berikutnya. Ini juga menjadi modal penting bagi Ahsan/Hendra dengan jatah istirahat yang lebih panjang.