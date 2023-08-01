Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Australia Open 2023: Perjuangan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Berakhir Usai Kalah dari Wakil Jepang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:52 WIB
Hasil Australia Open 2023: Perjuangan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Berakhir Usai Kalah dari Wakil Jepang
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. (Foto: PBSI)
SYDNEY – Perjuangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi dipastikan terhenti di Australia Open 2023. Sebab mereka kalah dari wakil Jepang, Akira Koga/Taichi Saito di babak 32 besar yang berlangsung pada Selasa (1/8/2023) siang WIB.

Sabar/Reza kalah dua gim langsung dari Akira/Taichi usai berjuang selama 39 menit. Mereka tepatnya tumbang dengan skor 19-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Quaycentre, Sydney, Australia, Sabar/Reza sempat tertinggal poin lebih dulu dari Akira/ Taichi sejak awal gim pertama. Mereka gagal mencapai poin interval lebih dulu dengan skor 7-11.

Sabar/Reza masih belum bisa mengimbangi lawan usai rehat. Mereka langsung tertinggal enam poin, 8-14. Namun tak lama wakil Indonesia itu mampu mengejar ketertinggalan dengan skor 14-15.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi

Permainan mulai terasa sengit saat laga mulai berjalan 13 menit. Sabar/Reza mampu mengimbang skor menjadi 17-17 sebelum akhirnya kalah dengan skor 19-21.

Pada gim kedua, Sabar/ Reza kembali kecolongan dua poin di awal. Skor mereka bahkan sempat berjarak hingga empat poin.

Sabar/Reza pun terus berusaha memperkecil ketertinggalan. Namun mereka kembali gagal mencapai interval lebih dulu di gim kedua setelah melakukan beberapa kali kesalahan dengan skor 8-11.

