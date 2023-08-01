Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ranking BWF Terbaru Usai Japan Open 2023: Jonatan Christie Melejit, Gregoria Mariska Mandek

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:14 WIB
Ranking BWF Terbaru Usai Japan Open 2023: Jonatan Christie Melejit, Gregoria Mariska Mandek
Jonatan Christie naik peringkat di ranking BWF usai finis sebagai runner-up Japan Open 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
KUALA LUMPUR - Berikut ranking BWF terbaru wakil Indonesia usai Japan Open 2023 Super 750 per Selasa (1/8/2023). Tunggal putra Jonatan Christie melejit sementara tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung justru mandek.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- sukses menembus lima besar ranking BWF untuk tunggal putra. Awalnya, tunggal putra kelahiran Jakarta itu berada di posisi sembilan. Kini, dia naik ke urutan lima.

Jonatan berada satu tingkat di bawah Kodai Naraoka. Hasil tersebut tidak terlepas dari pencapaiannya menembus final Japan Open 2023, meski akhirnya tumbang dari Viktor Axelsen 7-21 dan 18-21.

Jonatan Christie menjadi runner-up Japan Open 2023 (Foto: PBSI)

Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting masih menetap di peringkat kedua. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu tumbang sejak babak pertama Japan Open 2023 dari Kanta Tsuneyama dengan skor 13-21 dan 18-21.

Beralih ke tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung masih menetap di posisi delapan ranking BWF. Di Japan Open, Jorji mampu melangkah hingga babak semifinal.

Pemain kelahiran Wonogiri itu berhasil melibas unggulan pertama sekaligus wakil tuan rumah Akane Yamaguchi di perempat final dengan skor 21-11, 11-21, dan 21-18. Sayangnya, langkah Gregoria dihentikan He Bing Jiao, 21-13, 19-21, dan 9-21.

