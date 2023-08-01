Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bakal Mentas di MotoGP Inggris 2023, Marc Marquez Beberkan Targetnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:06 WIB
Bakal Mentas di MotoGP Inggris 2023, Marc Marquez Beberkan Targetnya
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: instagram/marcmarquez93)
TOWCESTER - Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez tak sabar untuk segera mentas di MotoGP Inggris 2023. Dalam balapan seri kesembilan itu, Marquez pun menargetkan dirinya bisa memperbaiki performa dan balapan dengan baik tanpa alami kecelakaan.

Seperti yang diketahui, liburan musim panas para pembalap MotoGP telah berakhir. Mereka rehat selama satu bulan lebih dan kini siap beraksi memperebutkan podium tertinggi di Sirkuit Silverstone, Towcester, Inggris, pada 4-6 Agustus 2023.

Marquez menjadi salah satu rider yang paling antusias menyambut GP Inggris. Sebab ia merasa ada banyak kenangan di Sirkuit Silverstone yang bisa membantunya untuk tampil baik di seri Inggris tersebut.

"Silverstone adalah sirkuit di mana saya sudah melewati banyak pertarungan di sana," ungkap Marquez dilansir dari laman resmi Repsol Honda, Selasa, (1/8/2023).

Marc Marquez saat liburan di jeda MotoGP 2023

Bagi Marquez, waktu rehat selama satu bulan lebih itu membantunya untuk kembali bersiap untuk bersaing dengan pembalap lain. Marquez mengaku sudah siap untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya setelah libur musim panas itu.

"Hal yang paling penting ialah untuk bisa kembali berkendara dan bekerja dengan baik nanti," tutur Marquez.

Halaman:
1 2
