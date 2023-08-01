Raul Fernandez dan Miguel Oliveira dalam Kondisi Terbaik, RNF Aprilia Siap Bikin Kejutan di MotoGP Inggris 2023

TOWCESTER - Tim RNF Aprilia dipastikan bakal tampil maksimal di MotoGP Inggris 2023. Pasalnya dua pembalap tim tersebut, yakni Raul Fernandez dan Miguel Oliveira sedang dalam kondisi terbaik.

Setelah menjalani liburan musim panas, cedera yang dialami Raul Fernandez dan Miguel Oliveira sudah membaik. Karena itu, tim satelit Aprilia tersebut bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di MotoGP Inggris 2023.

"Saya rasa ini waktu yang sangat tepat untuk kembali setelah rehat cukup lama. Momen tersebut membantu saya untuk memulihkan bahu sampai sempurna seratus persen," ungkap Oliveira dilansir dari Crash, Selasa (1/8/2023).

"Saat ini saya sudah kembali ke kondisi yang sama dengan saat awal musim. Saya merasa sangat percaya diri dan senang bisa kembali adu cepat di lintasan dan bersaing dengan kuda besi saya," lanjutnya.

MotoGP Inggris 2023 akan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Minggu 6 Agustus 2023 malam WIB. Para pembalap akan kembali ke lintasan setelah mendapatkan waktu rehat selama kurang lebih satu bulan.

Oliveira dan Fernandez sejatinya turut serta dalam beberapa seri MotoGP terakhir. Akan tetapi, cedera bahu bagi Oliveira dan cedera tangan yang dialami Fernandez membuat mereka tampil tidak dalam kondisi yang sempurna.