HOME SPORTS MOTOGP

Saran Bijak Marco Bezzecchi: Kagumi Valentino Rossi Tanpa Benci Marc Marquez

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:19 WIB
Saran Bijak Marco Bezzecchi: Kagumi Valentino Rossi Tanpa Benci Marc Marquez
Valentino Rossi dan Marc Marquez tertawa dalam konferensi pers (Foto: MotoGP)
A
A
A

TAVULLIA - Marco Bezzecchi meminta para pengagum Valentino Rossi untuk tidak membenci Marc Marquez. Sebab, hal tersebut sejatinya bisa berjalan beriringan.

Rivalitas Rossi dan Marquez menjadi salah satu hal yang sempat menjadi sorotan pada masanya. Bahkan, persaingan kedua pembalap merembet hingga ke penggemar.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Bezzecchi yang notabene murid didikan Rossi, terang-terangan mengaku tidak membenci Marquez. Menurutnya, mengagumi The Doctor tanpa membenci The Baby Alien adalah hal yang sangat bisa dilakukan.

"Tentu saja anda bisa mengagumi Rossi tanpa harus membenci Marquez," tegas Bezzecchi, dilansir dari Crash, Selasa (1/8/2023).

"Rossi selalu menjadi idola saya selama tumbuh dewasa. Saat saya masih kecil, dia selalu menang," lanjut pembalap tim Mooney VR46 Racing Team itu.

Lebih lanjut, Bezzecchi merasa beruntung karena tidak hanya bisa bertemu dengan idolanya, tetapi yang bersangkutan juga menjadi bosnya! Dia sangat senang bisa menjalani karier MotoGP di bawah asuhan Rossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
