HOME SPORTS MOTOGP

Sering Dibandingkan, Ini Perbedaan Mencolok MotoGP Era Valentino Rossi dan Marc Marquez

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:45 WIB
Sering Dibandingkan, Ini Perbedaan Mencolok MotoGP Era Valentino Rossi dan Marc Marquez
Sering Dibandingkan, Ini Perbedaan Mencolok MotoGP Era Valentino Rossi dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SERING dibandingkan, perbedaan mencolok MotoGP era Valentino Rossi dan Marc Marquez akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, The Doctor -julukan Valentino Rossi- dan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bisa dibilang dua pembalap tersukses di ajang MotoGP.

Tercatat, Valentino Rossi telah menjadi juara dunia MotoGP tujuh kali (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009). Sedangkan Marc Marquez sudah mengoleksi enam gelar juara dunia MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019).

Meski sama-sama meraih kesuksesan, era Valentino Rossi dan Marc Marquez sering dianggap memiliki banyak perbedaan. Contoh kecilnya, Marc Marquez mengoleksi enam gelar juara dunia MotoGP dalam kurun waktu tujuh tahun atau hanya satu kali kehilangan gelar juara dunia saat Jorge Lorenzo menjadi kampiun pada 2015.

Sementara itu, perebutan gelar juara dunia MotoGP era Valentino Rossi tidak hanya dikuasai oleh satu pembalap saja. The Doctor harus bersaing ketat dengan sejumlah rider hebat seperti Jorge Lorenzo, Casey Stoner, hingga Dani Pedrosa.

Namun pada akhirnya, Valentino Rossi harus pensiun dari MotoGP pada November 2021 di usia 42 tahun. Sementara itu, Marc Marquez sendiri sering absen dan belum menemukan performa terbaiknya sejak cedera patah tangan kanan yang terjadi pada MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez.

Valentino Rossi

Kembali ke topik utama, ada perbedaan mencolok MotoGP era Valentino Rossi dan Marc Marquez. Sejak The Doctor dan Andrea Dovizioso pensiun dari MotoGP, saat ini tidak ada lagi pembalap reguler yang melintas pada usia di atas 35 tahun hingga MotoGP 2023 ini.

Padahal, di era akhir 2000-an, masih banyak rider veteran sukses naik podium hingga bersaing di klasemen teratas untuk menjadi juara dunia. Sebut saja seperti Troy Baylis, saat usianya 37 tahun, ia naik podium di MotoGP Valencia 2006 bersama motor Ducati.

