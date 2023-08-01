Advertisement
MOTOGP

Jadwal MotoGP Inggris 2023 Akhir Pekan Ini: Marc Marquez Sanggup Bangkit?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:41 WIB
Marc Marquez kala berlaga. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
JADWAL MotoGP Inggris 2023 akhir pekan ini akan dibahas Okezone. Sesuai jadwal, rangkaian balapan seri kesembilan MotoGP 2023 tersebut akan digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris, sejak Jumat 4 Agustus 2023 hingga Minggu 6 Agustus 2023. Mampukah Marc Marquez bangkit?

Sekadar diketahui, Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) telah menetapkan perubahan format baru latihan bebas yang mulai diterapkan di MotoGP Inggris 2023. Jika semula latihan bebas 1 (FP1) dan latihan bebas 2 (FP2) digelar di hari yang sama, kini akan dipisah.

MotoGP

Nantinya, sesi FP1 di hari pertama, yakni Jumat, akan berlangsung dengan durasi selama 45 menit pada pagi hari. Lalu di siang harinya, para rider MotoGP 2023 akan menjalani sesi practice atau latihan dengan waktu 60 menit.

Sesi practice ini kemudian dijadikan tolok ukur bagi para pembalap untuk lolos otomatis ke kualifikasi 2 (Q2) atau harus lebih dulu melewati kualifikasi 1 (Q1). Lalu untuk FP2 yang biasanya digelar pada Jumat siang, sesi itu akan digeser ke Sabtu pagi dengan hanya berdurasi 30 menit.

Lalu untuk sesi kualifikasi I (Q1) dan kualifikasi 2 (Q2), masing-masing berlangsung selama 15 menit. Setelah babak kualifikasi kelar, para pembalap bakal bersaing di sesi sprint race yang menjadi penentu pole position untuk sesi race atau balapan utama pada Minggu.

Lantas, kapan jadwal MotoGP Inggris 2023 akhir pekan ini dimulai? Rangkaian balapan seri kesembilan MotoGP 2023 tersebut akan digelar di Sirkuit Silverstone, Inggris, sejak Jumat 4 Agustus 2023 hingga Minggu 6 Agustus 2023.

