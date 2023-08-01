Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mendominasi Persaingan MotoGP 2023, Ternyata Anak Asuh Valentino Rossi Diajarkan Hal Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:46 WIB
Mendominasi Persaingan MotoGP 2023, Ternyata Anak Asuh Valentino Rossi Diajarkan Hal Ini
Francesco Bagnaia jebolan akademi Valentino Rossi VR46/Foto: MotoGP
A
A
A

JEBOLAN akademi milik Valentino Rossi, VR46, tengah mendominasi gelaran MotoGP 2023 dengan Francesco Bagnaia di posisi teratas dan beberapa pembalap lain yang juga tampil apik. Ternyata, mereka diajarkan soal rivalitas tanpa adanya kebencian.

Sebagaimana diketahui, saat masih aktif dahulu, Rossi terkenal dengan rivalitasnya dengan pembalap lainnya, seperti Marc Marquez. Namun, sifat rivalitas hingga menimbulkan kebencian tidak diturunkan kepada anak asuhnya.

 Francesco Bagnaia

Pasalnya, di MotoGP musim ini, dua anak asuhnya, Bagnaia dan Marco bezzecchi, beradu ketat dengan keduanya yang berada barisan teratas klasemen sementara. Namun, meskipun beradu sengit, keduanya masih berteman dengan baik dan menjadi rival secara sehat.

"Pada zaman dahulu, tidak lazim seorang pembalap berteman baik dengan rivalnya dan bahkan latihan bersama," kata manajer tim Mooney VR46, Uccio Salucci dilansir dari Crash, Senin (31/7/2023).

 BACA JUGA:

"Sejak beberapa tahun lalu, kami sudah menjelaskan kepada para pembalap kami bahwa sudah bukan zamannya lagi perang antar rival," lanjutnya.

Justru, Uccio mengatakan bahwa sejatinya para pembalap yang bertarung di posisi teratas memperebutkan juara seharusnya bisa berlatih bersama. Salah satu contohnya ialah Bagnaia dan Bezzecchi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/38/2858288/nasib-franco-morbidelli-di-motogp-2024-terselamatkan-ducati-tertarik-menampungnya-2paUm6qYMR.jpg
Nasib Franco Morbidelli di MotoGP 2024 Terselamatkan, Ducati Tertarik Menampungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/38/2855379/orang-kepercayaan-valentino-rossi-tuding-keegoisan-marc-marquez-yang-buat-honda-hancur-di-motogp-0MJzHpD4D5.jpg
Orang Kepercayaan Valentino Rossi Tuding Keegoisan Marc Marquez yang Buat Honda Hancur di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/38/2851300/momen-casey-stoner-tolak-jabat-tangan-valentino-rossi-kelar-balapan-motogp-vRImQ74Z3S.jpg
Momen Casey Stoner Tolak Jabat Tangan Valentino Rossi Kelar Balapan MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/38/2842163/kerap-jadi-korban-miguel-oliveira-tak-setuju-format-baru-sebabkan-banyak-kecelakaan-di-motogp-2023-8zoYXlyWot.jpg
Kerap Jadi Korban, Miguel Oliveira Tak Setuju Format Baru Sebabkan Banyak Kecelakaan di MotoGP 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/38/2841534/apesnya-marc-marquez-jadi-raja-celaka-di-motogp-2023-iRJCupz2qw.jpg
Apesnya Marc Marquez Jadi Raja Celaka di MotoGP 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/38/2841498/pedro-acosta-akan-promosi-ke-motogp-depak-posisi-augusto-fernandez-TJQ7QPYds9.jpg
Pedro Acosta Akan Promosi ke MotoGP, Depak Posisi Augusto Fernandez?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement