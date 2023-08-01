Ducati Terlalu Mendominasi, MotoGP Dianggap Tak Menarik Lagi

BARCELONA – MotoGP 2023 tengah didominasi para pembalap Ducati. Melihat kondisi itu, juara dunia Grand Prix motor dua kali, Sito Pons menilai hal tersebut bisa berdampak buruk karena membuat MotoGP kini tak menarik lagi.

Terlalu mendominasinya Ducati membuat persaingan jadi berkurang. Hal itu jelas membuat MotoGP seperti tak kompetitif lagi dan hal tersebut jelas sangat disayangkan oleh Sito Pons.

BACA JUGA: Penyebab Casey Stoner Sedih dan Kecewa dengan Balapan MotoGP Sekarang

Sito Pons sendiri tahu MotoGP dulunya sangat kompetitif karena ia pernah memiliki tim di ajang balap tersebut. Sito Pons tepatnya memiliki tim Pons Racing yang tampil di kelas utama MotoGP sebagai tim satelit Honda pada 1992-2005.

Selama kurun waktu tersebut, pembalap tim Sito Pons meraih 16 kemenangan balapan, baik di kelas 500cc ataupun MotoGP. Setelah itu, timnya tak lagi tampil di MotoGP karena sponsor mereka, Camel, mundur.

Akan tetapi, Sito Pons masih memiliki tim yang mentas di ajang Moto2 dengan diperkuat Aron Canet dan Sergio Garcia. Sito Pons juga memiliki tim di MotoE.

Dengan segudang pengalamannya sebagai pemilik tim, pria asal Spanyol itu punya kapasitas yang cukup mumpuni sebagai pengamat kelas utama.

Pons pun menilai MotoGP saat ini kurang menarik untuk disaksikan. Sebab menurutnya, Ducati terlalu mendominasi sehingga membuat persaingan di kelas utama seperti sebuah turnamen mini bagi mereka.