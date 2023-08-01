Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Milos Pejic soal Pebasket Diaspora Timnas Indonesia Zane Adnan: Bertalenta, Postur Bagus

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:28 WIB
Milos Pejic soal Pebasket Diaspora Timnas Indonesia Zane Adnan: Bertalenta, Postur Bagus
Pemain diaspor, Zane Adnan, akan diberikan kesempatan bermain di Timnas Basket Indonesia (Foto: Instagram/@zanewadnan)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Basket Indonesia, Milos Pejic, bicara soal pemain keturunan (diaspora) Zane Adnan. Sang pebasket muda merupakan wajah baru untuk ajang Indonesia International Basketball Invitational 2023 (IIBI 2023).

Zane merupakan pemain keturunan Indonesia-Amerika Serikat yang usianya masih di bawah 20 tahun. Sebelumnya, pebasket yang bermain di Divisi 1 NCAA (kompetisi basket antaruniversitas Amerika Serikat) itu juga turut serta pada pemusatan latihan di Las Vegas pada 2022.

"Di Las Vegas kemarin dia hanya sebentar dan hanya ikut beberapa game. Dia jelas bertalenta, memiliki postur yang bagus untuk guard di level Asia," urai Pejic, Minggu 30 Juli 2023.

Zane Adnan bermain di Divisi 1 NCAA (Foto: Instagram/@zanewadnan)

Kini, Zane kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang IIBI 2023. Dia akan berada satu tim bersama dengan para pemain senior, seperti Arki Wisnu, dan Andakara Prastawa.

Pejic mengatakan, ajang IIBI 2023 itu akan digunakan sebagai kesempatan memberikan menit bermain kepada para pemain muda dan wajah-wajah baru di Timnas Basket Indonesia. Zane akan menjadi salah satu pemain yang diberikan lebih banyak waktu bermain.

"Dia masih muda dan ingin terus berkembang. Dia punya etos kerja yang bagus. Bukan keputusan sulit untuk memanggilnya kembali bergabung bersama timnas di sini," ungkap juru taktik asal Serbia itu.

Halaman:
1 2
