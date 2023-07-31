Tim Woodball Indonesia Raih Medali Emas di 3rd Beach Woodball World Cup 2023

PAHANG - Tim Woodball Indonesia berhasil meraih satu medali emas dan satu perunggu dari ajang 3rd Beach Woodball World Cup 2023 di Malaysia. Hasil itu terbilang luar biasa mengingat tida ada persiapan yang matang dari para atlet, namun mereka tetap dapat tampil maksimal.

Tak heran, Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji pun bangga atas prestasi yang dilakukan Tim Woodball Indonesia.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan meskipun memang tidak ada persiapan para atlet tetap tampil maksimal. Tentu kami dan masyarakat Indonesia sangat bangga karena Tim Woodball Indonesia bisa bawa pulang 1 medali emas dan 1 perunggu dari 3rd Beach Woodball World Cup,” ucap Aang Sunadji, dikutip dari rilis Woodball, Senin (31/7/2023).

Perlu diketahui, 3rd Beach Woodball World Cup 2023 digelar di DeRhu Beach Resort, Pahang, Malaysia pada 26-31 Juli 2023. Dalam menyambut kompetisi itu, Tim woodball Indonesia bisa dikatakan tanpa persiapan dan hanya menurunkan 7 atlet terbaik yang sebelumnya tampil di Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) di Solo.

Ketujuh atlet tersebut adalah Ika yulianingsih, Meirra Dwijayanti, Siti Masithah, I Gede Sumayasa, Ivan Zakaria Bimantara, Alviano Surya, dan Moh. Habibullah. Dari 13 nomor yang dipertandingkan, ada 13 nomor pertandingan, Indonesia turun di lima nomor, single dan double stroke putri serta, single, double dan team fairway stroke putra.

Medali emas dipersembahkan Ivan Zakaria Bimantara yang turun di nomor single fairway putra. Selain medali emas, tim woodball Indonesia juga meraih satu perunggu dari tim fairway putra yang diperkuat, I Gede Sumayasa, Ivan, Moh habibullah dan Alviano.

“Puji syukur karena dengan pasukan yang tidak lengkap dan seadanya, kami berhasil meraih medali emas di nomor single fairway putra. Target kami memang mencapai keberhasilan, meraih medali emas walaupun persaingannya cukup ketat dari 13 negara peserta,” kata Tim Manajer Tim Woodball Indonesia, Suhendar Wijaya.