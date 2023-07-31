Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Woodball Indonesia Raih Medali Emas di 3rd Beach Woodball World Cup 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:45 WIB
Tim Woodball Indonesia Raih Medali Emas di 3rd Beach Woodball World Cup 2023
Tim Woodball Indonesia raih 1 medali emas dan 1 medali perak di 3rd Beach Woodball World Cup 2023. (Foto: IWbA)
A
A
A

PAHANG - Tim Woodball Indonesia berhasil meraih satu medali emas dan satu perunggu dari ajang 3rd Beach Woodball World Cup 2023 di Malaysia. Hasil itu terbilang luar biasa mengingat tida ada persiapan yang matang dari para atlet, namun mereka tetap dapat tampil maksimal.

Tak heran, Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji pun bangga atas prestasi yang dilakukan Tim Woodball Indonesia.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan meskipun memang tidak ada persiapan para atlet tetap tampil maksimal. Tentu kami dan masyarakat Indonesia sangat bangga karena Tim Woodball Indonesia bisa bawa pulang 1 medali emas dan 1 perunggu dari 3rd Beach Woodball World Cup,” ucap Aang Sunadji, dikutip dari rilis Woodball, Senin (31/7/2023).

Perlu diketahui, 3rd Beach Woodball World Cup 2023 digelar di DeRhu Beach Resort, Pahang, Malaysia pada 26-31 Juli 2023. Dalam menyambut kompetisi itu, Tim woodball Indonesia bisa dikatakan tanpa persiapan dan hanya menurunkan 7 atlet terbaik yang sebelumnya tampil di Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) di Solo.

Tim Woodball Indonesia di 3rd Beach Woodball World Cup 2023 (Foto: IWbA)

Ketujuh atlet tersebut adalah Ika yulianingsih, Meirra Dwijayanti, Siti Masithah, I Gede Sumayasa, Ivan Zakaria Bimantara, Alviano Surya, dan Moh. Habibullah. Dari 13 nomor yang dipertandingkan, ada 13 nomor pertandingan, Indonesia turun di lima nomor, single dan double stroke putri serta, single, double dan team fairway stroke putra.

Medali emas dipersembahkan Ivan Zakaria Bimantara yang turun di nomor single fairway putra. Selain medali emas, tim woodball Indonesia juga meraih satu perunggu dari tim fairway putra yang diperkuat, I Gede Sumayasa, Ivan, Moh habibullah dan Alviano.

“Puji syukur karena dengan pasukan yang tidak lengkap dan seadanya, kami berhasil meraih medali emas di nomor single fairway putra. Target kami memang mencapai keberhasilan, meraih medali emas walaupun persaingannya cukup ketat dari 13 negara peserta,” kata Tim Manajer Tim Woodball Indonesia, Suhendar Wijaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/43/3183100/premier_padel_dubai_p1-BGXT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Dubai P1 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182992/brigjen_pol_umar_surya_fana_resmi_mendaftarkan_diri_sebagai_bakal_calon_ketua_umum_perbakin_jakarta-YFwf_large.jpeg
Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/43/3182928/rizki_juniansyah-6p8m_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Lifter Rizki Juniansyah yang Diangkat sebagai Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement