Operasi di Portugal Berjalan Lancar, Marcus Gideon: Waktunya Istirahat dan Kembali Kuat!

Marcus Fernaldi Gideon baru saja menjalani operasi pergelangan kaki kanan di Portugal. (Foto: Instagram/marcusfernaldig)

PORTO – Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon baru saja menyelesaikan operasi pergelangan kaki kanannya di Portugal. Setelah sukses menjalani operasi terhadap kaki yang sering cedera itu, rekan Kevin Sanjaya Sukamuljo itu pun akan beristirahat sejenak dan percaya diri bisa kembali kuat seperti dulu.

Kabar baik itu pun disampaikan langsung oleh Marcus melalui Instagram pribadinya, @marcusfernaldig, pada Senin (31/7/2023). Dari posting-an terbaru, diketahui bahwa pemain berusia 32 tahun itu kembali menjalani operasi di Porto, Portugal.

Dalam unggahan tersebut, Marcus terlihat berbaring di atas kasur sebuah rumah sakit. Dia tampak tersenyum meski dalam kondisi lemas dan infus yang masih terpasang di tubuhnya.

“Operasi selesai! Sekarang saatnya istirahat & kembali lebih kuat. Terima kasih Prof. Niek van Dijk & Prof @dokternicolaas,” tulis Marcus dalam keterangan fotonya, Senin (31/7/2023).

Dokter Niek van Dijk sendiri merupakan dokter yang juga menangani Marcus dalam operasi pertama pada pergelangan kaki kirinya tahun lalu di Portugal. Dokter yang pernah menangani mega bintang sepakbola, Cristiano Ronaldo, itu pun sukses menyelesaikan permasalahan tulang tumbuh di pergelangan kaki kirinya.