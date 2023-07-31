5 Tunggal Putra Bulu Tangkis dengan Winstreak Terbanyak, Nomor 1 Dijuluki si Monster

TERDAPAT 5 tunggal putra bulu tangkis dengan winstreak terbanyak yang menarik untuk diketahui. Dalam pertandingan bulu tangkis, setiap pemain tentu selalu mengincar kemenangan sebagai hasil akhirnya.

Akan tetapi, tidak selamanya pertandingan berjalan mulus dan berakhir sesuai keinginan. Meski bukan hal yang mudah, ternyata tidak sedikit pebulutangkis pernah memenangkan beberapa pertandingan secara beruntun alias winstreak.

Bahkan ada pula pebulutangkis yang mencatatkan puluhan kemenangan secara beruntun. Berkat rentetan kemenangan tersebut, tak ayal para pebulutangkis itu mampu menjuarai banyak turnamen hingga mendulang banyak poin untuk mendongkrak peringkat mereka di ranking BWF. Lantas siapa saja mereka?

Berikut okezone rangkum 5 tunggal putra bulu tangkis dengan winstreak terbanyak:

5. Yang Yang

Yang Yang adalah pebulutangkis tunggal putra asal Tiongkok yang aktif bermain pada era 1980 an. Dalam karirnya, Yang Yang pernah memenangkan 27 pertandingan secara beruntun yang ia torehkan sejak 19 Mei 1987 hingga 10 September 1989.

4. Kento Momota





Tunggal putra legendaris Jepang, Kento Momota juga memiliki catatan winstreak yang fantastis. Tercatat, pebulutangkis kidal ini memiliki rekor 28 kemenangan secara beruntun yang ia torehkan pada kurun waktu 23 Juli 2019 hingga 24 Oktober 2019.

Tak ayal pada masa itu, Kento Momota nyaman bertengger di puncak ranking BWF.

3. Lee Chong Wei





Pebulutangkis tunggal putra legendaris Malaysia, Lee Chong Wei memiliki rekor 29 kemenangan secara beruntun. Hal ini dicatatkan Lee pada rentang waktu 9 Maret 2011 hingga 13 Agustus 2011. Dengan pencapaian ini, maka sangat wajar jika Lee pernah merajai tahta tunggal putra dalam kurun waktu yang sangat lama.