HOME SPORTS NETTING

Kisah Misterius Pebulu Tangkis Greysia Polii yang Pernah Rasakan Ada Makhluk Halus Gerakan Tangannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:47 WIB
Kisah Misterius Pebulu Tangkis Greysia Polii yang Pernah Rasakan Ada Makhluk Halus Gerakan Tangannya
Kisah mistis Greysia Polii/Foto: Instagram
A
A
A

KISAH misterius pebulutangkis ganda putri, Greysia Polii yang pernah merasakan ada makhluk halus gerakan tangannya menarik untuk diketahui. Percaya tidak percaya, makhluk halus seperti jin dan setan memang ada dan hidup berdampingan dengan dunia manusia.

Meski berada di dunia yang berbeda, tidak jarang ada makhluk halus yang muncul ke dunia manusia untuk mengganggu. Seperti halnya yang dirasakan oleh mantan pebulutangkis ganda putri terbaik Indonesia, Greysia Polii.

 greysia polii

Ya, meski merupakan seorang atlet dengan segudang prestasi, Greysia Polii juga tak luput untuk mengalami fenomena mistis dalam hidupnya. Dalam sebuah video di channel youtube Boy William, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya di Asrama Ragunan.

Dalam ceritanya, pebulutangkis asal Jakarta itu mengisahkan bahwa semasa remaja saat dirinya baru kembali ke asrama setelah pulang dari rumah, Greysia Polii melihat sosok makhluk halus yang menjelma menjadi orang yang dia kenal.

 BACA JUGA:

"Jadi di asrama itu gua umur sekitar 12-13 tahun. Baru pulang dari rumah ke asrama hari minggu," tutur Greysia Polii di channel youtube Boy William.

"Nah temen-temen senior gua udah pada tidur semua tuh. Jadi bener-bener tinggal gue, tiba-tiba ada orang yang manggil dari depan pintu," sambungnya.

"Jadi itu suaminya pelatih gue waktu itu. Pelatih gue di klub nah dia betul-betul manggil gue. Jam 1 pagi," lanjutnya.

Melihat ada yang memanggilnya, Greysia Polii pun memutuskan untuk keluar untuk menghampiri sosok tersebut. Sosok yang dilihat Gresia pun hanya melambaikan tangan tanpa berbicara sepatah katapun. Merasa aneh, Greysia Polii akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kamarnya.

"Nggak, nggak ngomong, dia cuma gini-gini (melambaikan tangan) doang," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
