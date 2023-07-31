Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bagas Maulana/Shohibul Fikri Resmi Mundur dari Australia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:54 WIB
Bagas Maulana/Shohibul Fikri Resmi Mundur dari Australia Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri resmi mundur dari Australia Open 2023. Alasannya karena Bagas mengalami cedera pada paha kanannya, sehingga amembuat pasangan tersebut tak bisa tampil di turnamen yang digelar di Sydney pada 1-6 Agustus 2023.

Berdasarkan informasi, dalam sesi latihan perdana Tim Indonesia di Quay Center, Sydney, pada Senin (31/7/2023), pasangan ranking 14 dunia itu tidak hadir. Ternyata, mereka memutuskan untuk mundur dari Australia Open 2023.

"Sayang latihan ini tidak diikuti Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan juara All England 2022 ini memilih menarik diri dari keikutsertaannya di ajang berhadiah total 420 ribu dolar AS ini," tulis pernyataan resmi PBSI, Senin (31/7/2023).

Bakri -sebutan Bagas/Fikri- sedianya tampil di Australia Open 2023 untuk menghadapi duet Korea Selatan, Kim Gi Jung/Kim Sa Rang di babak 32 besar. Mereka menjadi salah satu dari enam pasangan ganda putra Indonesia yang mentas di turnamen Super 500 itu.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Kabar cedera Bagas/Fikri pun juga diungkapkan oleh Kepala Pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi. Ia mengatakan Bagas mengalami cedera di bagian pangkal pahanya, yang dirasakan sejak mereka tampil di ajang Japan Open 2023 pada pekan lalu.

"Cederanya terjadi saat main di Jepang Open lalu. Saat itu gerakan Bagas begitu terbatas dan ada rasa sakit di pangkal pahanya," jelas pria yang akrab disapa Herry IP tersebut.

Halaman:
1 2
