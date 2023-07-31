Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023

MOMEN sedih pelatih Viktor Axelsen, Henrik Rohde, kuatkan Jonatan Christie kelar final Japan Open 2023 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- harus rela menjadi runner-up Japan Open 2023.

Atlet kelahiran Jakarta tersebut dibungkam raja tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen, di partai final turnamen BWF level Super 750 itu. Tanding di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, pada Minggu 30 Juli 2023, Jonatan Christie takluk dua gim langsung dengan skor 7-21 dan 18-21.

Pada gim pertama, Jonatan Christie dibuat kelabakan hingga tak berdaya oleh Viktor Axelsen. Terbukti, Jojo sempat tertinggal jauh dari tunggal putra nomor satu dunia itu dengan skor telak 0-13.

Setelah tertinggal jauh, Jonatan Christie berusaha bangkit. Namun, pemain 25 tahun itu tak mampu untuk mengejar ketertinggalannya yang cukup jauh, hingga gim pertama pun dimenangkan oleh Viktor Axelsen dengan skor 21-7.

Memasuki gim kedua, Jonatan Christie sempat bangkit. Terbukti, Jojo beberapa kali meraih keunggulan 8-4 hingga 13-8. Apesnya, Jonatan Christie sering membuat kesalahan hingga membuat Viktor Axelsen dapat menyamakan kedudukan 17-17.

Namun pada akhirnya, Jonatan Christie disalip oleh Viktor Axelsen dan menyerah di gim kedua dengan skor 18-21. Hasil ini membuat Viktor Axelsen berhak menjadi juara Japan Open 2023.