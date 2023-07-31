Lupakan Kekalahan dari Viktor Axelsen, Fokus Jonatan Christie Langsung Dialihkan untuk Hadapi Kento Momota di Australia Open 2023

TOKYO - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie tak mau merasa kecewa terlalu lama usai gagal menjuarai Japan Open 2023. Sebab saat ini ia lebih memilih fokus menyiapkan diri jelang menghadapi wakil Jepang, Kento Momota di babak pertama Australia Open 2023.

Ya, Jonatan baru saja gagal menjuarai Japan Open 2023 usai kalah dari tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen, pada Minggu 30 Juli 2023. Beraksi di Yoyogi National Gymnasium, pria yang akrabd disapa Jojo itu tumbang dari Axelsen dua gim langsung dengan skor 7-21 dan 18-21.

Usai kekalahan itu, Jonatan pun langsung dihadapkan turnamen penting lainnya, yakni Australia Open 2023 yang digelar di Sydney pada 1-6 Agustus 2023. Sadar tak mendapatkan banyak waktu untuk istirahat, maka Jonatan pun perlu memfokuskan diri agar bisa menemukan permainan terbaiknya saat melawan Momota nanti.

"Malam ini saya langsung terbang ke Sydney untuk turun di Australia Open pekan depan. Yang terpenting recovery-nya harus bagus, apalagi saya langsung bertemu Kento Momota," ungkap Jonatan dalam keterangan resmi PBSI, Senin (31/7/2023).

Seusai menjalani duel berat melawan tunggal putra nomor satu dunia di partai puncak Japan Open 2023, Jonatan memang langsung bertemu lawan yang juga tak kalah sulit di babak pertama Australia Open 2023. Ia pun hanya bisa berharap bisa tampil maksimal saat melawan Kento Momota.