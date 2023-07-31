Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Naik Podium di F1 GP Belgia 2023, Charles Leclerc Tegaskan Ferrari Masih Punya Banyak PR

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |06:00 WIB
Naik Podium di F1 GP Belgia 2023, Charles Leclerc Tegaskan Ferrari Masih Punya Banyak PR
Charles Leclerc naik podium di F1 GP Belgia 2023 (Foto: Twitter/ScuderiaFerrari)
A
A
A

NAIK Podium di F1 GP Belgia 2023, Charles Leclerc tegaskan Ferrari masih punya banyak PR. Sang pembalap asal Monako finis ketiga di belakang dua pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez.

Red Bull Racing selalu menang dalam 12 seri di F1 2023 sejauh ini. Max Verstappen mengoleksi 10 kemenangan selagi dua lainnya direngkuh oleh Sergio Perez.

Max Verstappen

Leclerc mungkin berhasil finis ketiga di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgia, pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Namun, dia sadar betul bahwa Ferrari masih punya banyak PR untuk bisa mengejar Red Bull.

"Kami telah berkembang dalam beberapa pekan terakhir ini. Akan tetapi, ketika melihat jarak dengan Verstappen, saya tahu bahwa kami masih memiliki banyak pekerjaan jika ingin memberikan tekanan kepada Red Bull Racing," ungkap Leclerc dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).

"Secara kecepatan, kami patut senang dengan hasil yang diraih akhir pekan ini. Saya juga mampu meraih hasil yang cukup baik dengan itu," lanjutnya.

Halaman:
1 2
