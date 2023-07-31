Tetap Menang meski Start Ke-6 di F1 GP Belgia 2023, Max Verstappen: Kuncinya Sabar

TETAP menang meski start keenam di F1 GP Belgia 2023, Max Verstappen membeberkan kuncinya. Sang pembalap Red Bull Racing mengaku berusaha tetap sabar dan memercayai kemampuan mobilnya untuk bisa melakukan yang terbaik dalam balapan seri ke-12 itu.

Sang pembalap asal Belanda start keenam di Sirkuit Spa Francorchamps, Minggu (30/7/2023) malam kemarin WIB. Juara dunia dua kali itu akhirnya sukses merebut posisi terdepan dari rekan setimya, Sergio Perez, pada lap ke-17.

Verstappen makin menggila di sisa balapan dengan finis 22 detik di depan Perez yang berada di peringkat kedua. Berbicara seusai balapan, sang pembalap asal Belanda mengatakan bahwa kunci kemenangan adalah kesabaran agar tidak melakukan hal yang bodoh di tikungan pertama.

"Ini pertama kalinya saya menang dari posisi keenam. Saya tahu kami memiliki mobil yang bagus, saya hanya perlu sabar dan tidak melakukan hal bodoh di tikungan pertama lap pertama," tutur Verstappen dilansir dari Speedweek, Minggu (30/7/2023).

Verstappen mengungkap betapa pentingnya untuk menghindari keramaian ketika balapan baru dimulai. Setelah itu, Verstappen hanya perlu bersabar agar mobilnya membawanya ke depan.