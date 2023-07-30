Nyaris Gagal Juara, Asisten Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Soroti Penampilan Skuad Garuda saat Hadapi Thailand

SANTA ROSA - Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni tak terlalu puas meski pasukannya baru saja menjuarai SEA V League 2023 seri II. Pasalnya ia tak senang dengan permainan Timnas Voli Putra Indonesia yang masih memuat kesalahan terutama di momen-momen krusial.

Gara-gara hal tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia nyaris gagal juara karena Thailand dapat merebut dua set pertama. Beruntung, skuad Garuda dapat bangkit dan memenangkan tiga set setelahnya dan menang 3-2 dengan rincian 25-27, 20-25, 25-21, 25-21, dan 15-9.

"Belum puas di dua set awal karena masih banyak kesalahan-kesalahan seperti biasa di service dan bola pertama, sehingga kita tidak bisa melakukan serangan dan akhirnya tertekan untuk melakukan serangan," ungkap Erwin seusai laga, Minggu (30/7/2023).

"Alhamdulillah di set 3,4, dan 5 anak-anak bisa lepas dari tekanan," tambahnya.

Ya, laga terakhir putaran kedua SEA V League 2023 yang digelar di Santa Rosa Sports Complex, Filipina, Minggu (30/7/2023) siang WIB itu berlangsung sengit. Indonesia kehilangan dua set pertama dan nyaris gagal juara jika kalah 0-3.

Dalam laga tersebut, Farhan Halim dan kawan-kawan berhasil bangkit dan merebut set ketiga dengan skor 25-21 yang membuat mereka dipastikan menjadi juara meskipun laga belum berakhir.