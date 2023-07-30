Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 Seri Kedua, Asisten Pelatih Beber Kondisi Farhan Halim Cs

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:56 WIB
Jelang Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di SEA V League 2023 Seri Kedua, Asisten Pelatih Beber Kondisi Farhan Halim Cs
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
CITY OF SANTA ROSA Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Thailand di matchday ketiga alias pamungkas SEA V League 2023 seri kedua. Jelang laga yang menentukan peluang merebut gelar juara itu, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, yakni Erwin Rusni, membeberkan kondisi Farhan Halim cs.

Erwin mengatakan kondisi fisik para pemainnya perlahan mulai membaik. Sebelumnya, Timnas Voli Putra Indonesia sempat kelelahan karena menjalani jadwal pertandingan yang padat.

Timnas Voli Putra Indonesia

Erwin pun berharap Farhan Halim cs bisa tampil maksimal saat melawan Thailand. Sebab, peluang merebut gelar juara terbuka lebar bagi Timnas Voli Putra Indonesia saat ini.

“Kondisi para pemain sendiri sedikit-sedikit mulai membaik karena mungkin faktor kondisi juga cukup melelahkan,” ujar Erwin, dikutip dari rilis PBVSI, Minggu (30/7/2023).

“Jadwal memang padat, dari Taiwan, terus Jakarta, dan sekarang di Filipina, mudah-mudahan lawan Thailand kondisi tim makin membaik,” lanjutnya.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia tampil apik di SEA V League 2023 seri kedua yang berlangsung di Filipina. Kemarin, mereka berhasil membungkam tuan rumah, Filipina, dengan skor 3-0 (25-20, 25-22 dan 25-20).

Mendapati hasil ini, Erwin Rusni pun mengaku cukup puas dengan performa anak buahnya. Tetapi, dia tetap punya beberapa catatan yang tentu perlu diperbaiki Timnas Voli Putra Indonesia.

Halaman:
1 2
