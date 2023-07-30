Hitung-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia Juara SEA V League 2023 Seri Kedua, Punya Kans Besar!

HITUNG-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia juara SEA V League 2023 seri kedua akan diulas dalam artikel ini. Kans besar diketahui dimiliki Timnas Voli Putra Indonesia untuk melanjutkan tren positifnya usai sukses menyegel gelar juara SEA V League 2023 seri I.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia sudah melakoni serangkaian laga di SEA V League 2023 seri kedua. Pertama, Farhan Halim cs membuka perjalanan dengan melibas Vietnam dengan skor 3-1 dengan rincian skor 25-23, 21-25, 25-14, dan 25-23.

Usai Vietnam, giliran tuan rumah, Filipina, yang jadi korban dari keganasan Timnas Voli Putra Indonesia. Tim Merah Putih menang tiga set langsung dengan skor 25-20, 25-22, dan 25-20.

Dengan hasil tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia pun bertengger kukuh di puncak klasemen sementara SEA V League 2023 seri kedua. Mereka sudah mengemas 6 poin dari 2 laga yang telah dijalani.

Timnas Voli Putra Indonesia dibuntuti Thailand yang kini menduduki posisi kedua di klasemen sementara SEA V League 2023 seri kedua. Hanya menang 1 kali dari dua laga yang telah dijalani, Thailand baru mengemas 3 poin saja.

Ya, Thailand gagal menang saat melawan Vietnam di laga kedua SEA V League 2023. Mereka kalah usai bertarung ketat 5 set dengan rincian skor 20-25, 19-25, 30-28, 25-21, dan 9-15.

Dengan hasil itu, Vietnam pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara SEA V League 2023 seri kedua. Mereka sudah mengemas 2 poin sejauh ini. Sementara tuan rumah, Filipina, mereka menempati posisi dasar klasemen dengan baru mendapat 1 poin saja.

Kini, ajang SEA V League 2023 seri kedua pun hanya tinggal menyisakan 1 laga lagi saja. Pertandingan di matchday ketiga alias pamungkas SEA V League 2023 seri kedua itu akan digelar hari ini, Minggu (30/7/2023).

Di laga pamungkas, Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Thailand. Laga itu akan digelar di Santa Rosa Sports Complex, Laguna, Filipina, Minggu (30/7/2023) pukul 14.00 WIB.