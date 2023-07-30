Daftar Uang Hadiah Japan Open 2023: Jonatan Christie Raup Setengah Miliar Rupiah, Anthony Ginting Rp12 Juta

Jonatan Christie menerima sekitar setengah miliar rupiah dari Japan Open 2023 (Foto: PBSI)

DAFTAR uang hadiah Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Jonatan Christie bakal menerima hampir setengah miliar rupiah namun Anthony Ginting hanya mendapatkan Rp12 juta.

Jonatan Christie tampil apik selama turnamen level super 750 tersebut. Dia merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia di partai puncak pada Minggu (30/7/2023).

Sayangnya, Jojo – sapaan Jonatan Christie – takluk dari tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Laga yang dimainkan di Yoyogi National Gymnasium tersebut berakhir dengan kemenangan 21-7 dan 21-18 untuk wakil Denmark.

Meski gagal juara, penampilan Jonatan Christie di Japan Open 2023 bisa mendapatkan pujian. Dia hanya kalah dari tunggal putra nomor satu dunia yang pada saat ini tidak tertandingi siapa pun.

Selain itu, Jonatan Christie pun mendapatkan uang hadiah yang memuaskan. Keberhasilan mencapai final Japan Open 2023 membuat pebulu tangkis berusia 25 tahun mendapatkan hadiah 28.900 USD atau setara dengan Rp433,5 juta.