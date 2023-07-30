Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Uang Hadiah Japan Open 2023: Jonatan Christie Raup Setengah Miliar Rupiah, Anthony Ginting Rp12 Juta

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:32 WIB
Daftar Uang Hadiah Japan Open 2023: Jonatan Christie Raup Setengah Miliar Rupiah, Anthony Ginting Rp12 Juta
Jonatan Christie menerima sekitar setengah miliar rupiah dari Japan Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

DAFTAR uang hadiah Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Jonatan Christie bakal menerima hampir setengah miliar rupiah namun Anthony Ginting hanya mendapatkan Rp12 juta.

Jonatan Christie tampil apik selama turnamen level super 750 tersebut. Dia merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia di partai puncak pada Minggu (30/7/2023).

Jonatan Christie

Sayangnya, Jojo – sapaan Jonatan Christie – takluk dari tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen. Laga yang dimainkan di Yoyogi National Gymnasium tersebut berakhir dengan kemenangan 21-7 dan 21-18 untuk wakil Denmark.

Meski gagal juara, penampilan Jonatan Christie di Japan Open 2023 bisa mendapatkan pujian. Dia hanya kalah dari tunggal putra nomor satu dunia yang pada saat ini tidak tertandingi siapa pun.

Selain itu, Jonatan Christie pun mendapatkan uang hadiah yang memuaskan. Keberhasilan mencapai final Japan Open 2023 membuat pebulu tangkis berusia 25 tahun mendapatkan hadiah 28.900 USD atau setara dengan Rp433,5 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement