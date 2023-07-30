Jonatan Christie Gagal Juarai Japan Open 2023, Dubes Heri Akhmadi: Semoga Sukses di Australia Open 2023

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie gagal menjuarai Japan Open 2023 usai kalah dari wakil Denmark, Viktor Axelsen di partai final. Melihat hasil tersebut, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi tetap mengapresiasi kinerja Jonatan, malahan ia mendoakan agar pebulutangkis berusia 25 tahun itu bisa sukses di kejuaraan berikutnya, yakni Australia Open 2023.

Perlu diketahui, Australia Open 2023 akan digelar tepat setelah Japan Open 2023. Turnamen super 500 tersebut tepatnya akan digelar pada 1-6 Agustus 2023.

Karena jarak turnamen yang berdekatan, Heri Akhmadi pun berharap kegagalan Jonatan di Japan Open 2023 bisa terbayarkan di Australia Open 2023. Ia berharap Jonatan tetap semangat dan tak mudah menyerah.

"Jojo tetap semangat ya! Perjuangan kamu dan Tim Badminton Indonesia telah membawa harum Merah Putih. Terus semangat dan sukses untuk kejuaraan berikutnya di Australia Open 2023 mendatang," tegas Dubes Heri melalui sambungan panggilan video kepada Jonatan Christie, dikutip dari rilis KBRI Tokyo, Minggu (30/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Jonatan yang didampingi Coach Irfansyah mengucapkan terima kasih kepada Dubes Heri dan Tim KBRI Tokyo atas dukungan yang diberikan.

Sebab mereka memang hadir secara langsung di Yoyogi Stadium Koordinator Fungsi Pensosbud Meinarti Fauzie, Diplomat Muda KBRI Tokyo Mukti Romadona Setianto dan pasukan pendukung Tim Indonesia yang tampak mengenakan atribut merah putih.