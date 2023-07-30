Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Gagal Juara, Jonatan Christie Tetap Puas Raih Runner-up di Japan Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:44 WIB
Meski Gagal Juara, Jonatan Christie Tetap Puas Raih Runner-up di Japan Open 2023
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Kesempatan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, untuk juara di Japan Open 2023 telah pupus usai dikalahkan wakil Denmark, Viktor Axelsen di final, Minggu (30/7/2023). Meski lagi-lagi gagal juara, Jonatan mengaku tetap puas dengan pencapaiannya sebagai runner-up.

Ya, Jonatan baru saja dikalahkan Axelsen di final yang berlangsung di Yoyogi National Stadium, Tokyo, Jepang, pada Minggu (30/7/2023) siang WIB. Jojo -sapaan Jonatan- kalah dua gim langsung dengan skor 7-21 dan 18-21.

Hasil minor tersebut memaksa Jojo mengulangi pencapaian yang sama di turnamen Super 750 itu empat tahun silam. Kala itu, dia juga harus pulang sebagai runner-up setelah tumbang dari jagoan tuan rumah, Kento Momota, di partai pamungkas.

Sementara bagi Axelsen, kemenangan ini membuatnya menyabet titel keempatnya tahun ini. Dia pun bakal semakin kukuh di ranking satu dunia.

Jonatan Christie dan Viktor Axelsen di Japan Open 2023 (PBSI)

Melihat hasil tersebut, Jonatan mengaku tetap bersyukur bisa berjuang mencapai final Japan Open 2023. Ia merasa permainannya mencapai semifinal sudah cukup baik.

“Pertama-tama Puji Tuhan, Puji Syukur untuk hasil yang diberikan Tuhan buat saya di Japan Open ini. Memang harus menerima kembali berada di posisi kedua di sini, tapi saya rasa pencapaian saya sudah cukup baik,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Minggu (30/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement