HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Japan Open 2023: Jonatan Christie Gagal Juara, Korea Selatan Jadi Juara Umum

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:31 WIB
Hasil Lengkap Final Japan Open 2023: Jonatan Christie Gagal Juara, Korea Selatan Jadi Juara Umum
Hasil Lengkap Final Japan Open 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Hasil lengkap final Japan Open 2023 telah diketahui setelah semua pertandingan dimainkan pada Minggu (30/7/2023) siang WIB. Satu-satunya wakil Indonesia, yakni Jonatan Christie, harus puas menyabet status runner-up usai kalah di final.

Ya, Jonatan dipastikan menjadi runner-up tunggal putra Japan Open 2023 usai kalah dari wakil Denmark, Viktor Axelsen. Bermain di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Japan, Jonatan kalah dua gim langsung dari tunggal putra peringkat satu dunia tersebut.

Bertarung selama 45 menit, Jonatan takluk dengan skor 7-21 dan 18-21 dari Axelsen. Jonatan bisa dikatakan telat panas, karena di gim pertama terlihat Axelsen terlalu superior hingga menang dengan skor telak.

Baru di gim kedua Jonatan mampu bangkit dan mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. Sayangnya, Axelsen ternyata masih terlalu kuat, sehingga tunggal putra Indonesia itu pun tumbang lagi denghan skor 18-21.

Jonatan Christie (PBSI)

Hasil itulah yang membuat Jonatan gagal menjadi juara turnamen super 750 tersebut. Laga Jonatan vs Axelsen pun menjadi partai penutup di final Japan Open 2023.

Sebelumnya, ada empat laga final yang tak kalah menarik. Korea Selatan pun dipastikan menjadi juara umum di Japan Open 2023 usai membawa pulang dua gelar dari sektor ganda putri dan tunggal putri.

Ganda putri Korea Selatan yang juara adalah Kim So-yeong/Kong Hee-yong usai mengalahkan unggulan pertama asal China, Chen Qingchen/Jia Yifan. Kim/Kong menang dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-14.

Halaman:
1 2
