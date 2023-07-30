Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aksi Menggila Gregoria Mariska di BWF World Championship 2023 Ditunggu Oma Gill!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:21 WIB
Aksi Menggila Gregoria Mariska di BWF World Championship 2023 Ditunggu Oma Gill!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
AKSI menggila Gregoria Mariska Tunjung di BWF World Championship 2023 ditunggu Oma Gill. Hal ini diungkap komentator BWF, Gilian Clark atau yang akrab disapa Oma Gill itu usai Gregoria tampil gemilang di Japan Open 2023.

Ya, Gregoria mengundang decak kagum dari khalayak ramai kala mentas di Japan Open 2023. Bagaimana tidak, tunggal putri andalan Indonesia itu berhasil mengalahkan para pemain unggulan.

Gregoria Mariska Tunjung

Bahkan, Gregoria melibas ratu bulu tangkis dunia, Akane Yamaguchi, di babak perempatfinal Japan Open 2023. Akane yang tampil di hadapan publiknya sendiri dipermalukan Gregoria dengan skor 21-11, 11-21, dan 21-18.

Di babak semifinal, Gregoria pun tampil ciamik kala melawan pemain unggulan China, He Bing Jiao. Dia bisa menang di gim pertama dengan skor 21-13.

Sayangnya, di gim kedua dan ketiga, Gregoria gagal melanjutkan tren positifnya. Dia kalah dengan skor 19-21 dan 9-21. Akibatnya, juara Spain Masters 2023 itu gagal melesat ke babak final.

Oma Gill pun tampak turut terkagum dengan kiprah Gregoria di Japan Open 2023. Dia turut menyampaikannya lewat cuitan di Twitter pribadinya @OmaGillClark.

Dalam cuitan itu, Oma Gill juga menyatakan bahwa dirinya menanti aksi Gregoria di BWF World Championship 2023. Gregoria diprediksi bisa tampil memukau juga di sana.

