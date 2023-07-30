Max Verstappen Lempar Pujian untuk Oscar Piastri, Usai Bersaing Sengit di Sprint Race F1 GP Belgia 2023

STAVELOT – Bintang Red Bull Racing, Max Verstappen, melempar pujian kepada Oscar Piastri. Hal itu disampaikan usai keduanya bersaing sengit di sprint race F1 GP Belgia 2023.

Verstappen mengaku senang bisa bersaing untuk pertama kalinya dengan Piastri di F1. Sebab, dia pernah berada di posisi yang sama ketika menjadi pembalap muda yang memberi tekanan ke pembalap senior.

“Selalu bagus. Saya juga pernah berada di posisi itu, di mana pembalap yang lebih muda masuk dalam persaingan,” kata Verstappen, dilansir dari Speedcafe, Minggu (30/7/2023).

“Itu bagus. Oscar mengalami musim yang sangat kuat, secara umum, tetapi saya juga berpikir akhir pekan ini dia benar-benar melakukannya,” lanjutnya.

“Selalu menyenangkan, untuk pertama kalinya bersaing dengannya, karena pada dasarnya balapan seperti itu,” jelas Verstappen.

Ya, Verstappen menghadapi persaingan yang cukup sengit dengan Oscar Piastri untuk memenangkan sprint race F1 GP Belgia 2023. Balapan itu digelar pada Sabtu 29 Juli 2023 malam WIB.