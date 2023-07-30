Milos Pejic Ungkap Target Timnas Basket Indonesia di Ajang Indonesia International Basketball Invitational

Milos Pejic bakal beri menit bermain kepada para pemain baru di Timnas Basket Indonesia (MPI/Muhammad Gazza)

MILOS Pejic ungkap target Timnas Basket Indonesia di ajang Indonesia International Basketball Invitational. Sang pelatih Timnas Basket Indonesia bakal memberikan menit bermain kepada para pemain anyar di skuadnya.

Ajang ini bakal digelar di Indonesia Arena pada 2-5 Agustus 2023. Gelaran tersebut diikuti oleh empat tim, yaitu Timnas Basket Indonesia, Indonesia Patriots, Suriah, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ada beberapa pemain baru yang dipanggil Pejic ke Timnas Basket Indonesia, seperti Reza Guntara dan Zane Adnan. Pejic pun mengaku akan memberikan banyak kesempatan bermain kepada para pemain baru tersebut.

"Ini kesempatan yang baik untuk memberikan menit bermain kepada para pemain yang baru bergabung pertama kali bersama kami, seperti Zane Adnan. Kita lihat nanti," ungkap Pejic seusai sesi latihan di GBK Arena, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2023).

"Sekarang kami baru mulai dan saya belum bisa berbicara banyak karena banyak pemain yang baru akan datang malam ini, seperti dua pemain import dan pemain Satria Muda. Kami akan lihat nanti setiap sebelum latihan dan pertandingan," tambahnya.

Pejic mengatakan bahwa dirinya tidak menaruh target apa pun untuk ajang bertajuk persahabatan ini. Dia hanya fokus mengembangkan permainan Timnas Basket Indonesia dan pengalaman bermain kepada para pemain baru.