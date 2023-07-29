Advertisement
Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Kedua Seri Kedua: Kukuh di Puncak, Timnas Voli Putra Indonesia Selangkah Lagi Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:00 WIB
Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Kedua Seri Kedua: Kukuh di Puncak, Timnas Voli Putra Indonesia Selangkah Lagi Juara
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/lavani.forever)
KLASEMEN SEA V League 2023 di matchday kedua seri kedua dipastikan masih dipimpin oleh Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil dua laga matchday ekdua yang baru saja dimainkan di Santa Rosa Sports Complex, Filipina, pada Sabtu (29/7/2023).

Matchday kedua diawali dengan laga sengit antara Thailand vs Vietnam. Thailand yang merupakan runner-up di seri pertama SEA V League 2023 itu terlihat kewalahan menghadapi Vietnam.

Entah apa yang terjadi kepada Thailand, di matchday pertama pun mereka mampu menang tapi dengan skor 3-2. Kali ini, Thailand justru tumbang 2-3 dari Vietnam.

Pertarungan antara Timnas Voli Putra Thailand vs Vietnam benar-benar berlangsung seru. Sebab awalnya Vietnam mampu unggul 2-0 usai tampil baik di dua set awal.

Timnas Voli Putra Indonesia (lavani.forever)

Namun, pada set ketiga dan set keempat, Thailand mampu bangkit dan memetik kemenangan. Sayangnya comeback itu berujung antiklimaks untuk Thailand, sebab di set kelima justru Vietnam menang lagi.

Vietnam menang atas Thailand dengan skor 3-2 dengan rincian 25-20, 25-19, 28-30, 21-25, dan 15-9. Hasil itu membuat Thailand masih bertahan di peringkat kedua dengan koleksi tiga poin, sementara Vietnam di posisi ketiga dengan dua angka.

