Saksikan Indonesia Esport Awards 2023 di GTV: Siapa Jagoan Esport yang Bakal Juara?

JAKARTA – Malam penghargaan untuk mengapresiasi para insan yang berkecimpung di dunia Esport akan segera digelar di acara Indonesia Esports Award 2023 dan disiarkan di GTV. Penghargaan tersebut pun akan diberikan GTV untuk para pelaku esports Indonesia.
Mulai berkembang pesat sejak tujuh tahun lalu Indonesia untuk pertama kalinya mengirim atlet esports ke kejuaraan internasional. Perkembangan esport terhitung cepat di Indonesia.
Hal tersebut dapat terlihat dari popularitas game serta banyaknya atlet dan tim-tim esport yang muncul saat ini. Jika biasanya Anda hanya bisa mendukung jagoan Andalewat siaran streaming, mungkin Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menunjukan dukungan langsung kepada team dan atlet esport favoritmu dengan cara:
1. Download & buka aplikasi RCTI+
2. Pilih banner INDONESIAN ESPORTS AWARDS 2023
3. Baca syarat & ketentuan
4. Pilih kategori & nominasi pilihanmu
5. Periode voting: 27 Juli – 27 Agustus 2023
Pada periode voting yang dimulai tanggal 27 Juli sampai 27 Agustus 2023 ini, kamu bisa melakukan vote jagoanmu sebanyak-banyaknya setiap hari di RCTI+.
Berikut daftar lengkap kategori untuk INDONESIA ESPORTS AWARDS 2023:
Kategori caster esports terfavorit
Bro pasta
Jessica jelly
Momochan
Oh baby
Ranger emas
Kategori influencer esports terfavorit
Bang alex
Brandon kent
Dyland pros
Jonathan liandi
Shelly oktivia
Kategori coach esports terfavorit
Caesius
Natic
Razeboy
Reza pahlevi
S1nyo
Kategori female esports player terfavorit
Caramel
Livi
Meutia maharani
Pica
Vivian
Kategori male esports player terfavorit
Alberttt
Branz
Ikhsan lemon
Jokerr
Ryzen