Saksikan Indonesia Esport Awards 2023 di GTV: Siapa Jagoan Esport yang Bakal Juara?

JAKARTA – Malam penghargaan untuk mengapresiasi para insan yang berkecimpung di dunia Esport akan segera digelar di acara Indonesia Esports Award 2023 dan disiarkan di GTV. Penghargaan tersebut pun akan diberikan GTV untuk para pelaku esports Indonesia.

Mulai berkembang pesat sejak tujuh tahun lalu Indonesia untuk pertama kalinya mengirim atlet esports ke kejuaraan internasional. Perkembangan esport terhitung cepat di Indonesia.

Hal tersebut dapat terlihat dari popularitas game serta banyaknya atlet dan tim-tim esport yang muncul saat ini. Jika biasanya Anda hanya bisa mendukung jagoan Andalewat siaran streaming, mungkin Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menunjukan dukungan langsung kepada team dan atlet esport favoritmu dengan cara:

1. Download & buka aplikasi RCTI+

2. Pilih banner INDONESIAN ESPORTS AWARDS 2023

3. Baca syarat & ketentuan

4. Pilih kategori & nominasi pilihanmu

5. Periode voting: 27 Juli – 27 Agustus 2023

Pada periode voting yang dimulai tanggal 27 Juli sampai 27 Agustus 2023 ini, kamu bisa melakukan vote jagoanmu sebanyak-banyaknya setiap hari di RCTI+.

Berikut daftar lengkap kategori untuk INDONESIA ESPORTS AWARDS 2023:

Kategori caster esports terfavorit

Bro pasta

Jessica jelly

Momochan

Oh baby

Ranger emas

Kategori influencer esports terfavorit

Bang alex

Brandon kent

Dyland pros

Jonathan liandi

Shelly oktivia

Kategori coach esports terfavorit

Caesius

Natic

Razeboy

Reza pahlevi

S1nyo

Kategori female esports player terfavorit

Caramel

Livi

Meutia maharani

Pica

Vivian

Kategori male esports player terfavorit

Alberttt

Branz

Ikhsan lemon

Jokerr

Ryzen