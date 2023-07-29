Klasemen SEA V League 2023 Seri II Kelar Laga Thailand vs Vietnam: Timnas Voli Putra Indonesia Masih Peringkat 1

Timnas Voli Putra Indonesia masih memimpin klasemen SEA V League 2023 Seri II. (Foto: Instagram/lavani.forever)

KLASEMEN sementara SEA V League 2023 seri II kelar laga Timmas Voli Putra Thailand vs Vietnam telah diketahui, pada Sabtu (29/7/2023) sore WIB. Usai laga tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia masih memimpin dengan perolehan 3 poin.

Sejatinya Timnas Voli Putra Indonesia bisa saja tersingkir oleh Thailand dari posisi pertama. Namun, secara mengejutkan Thailand justru tumbang dari Vietnam di matchday kedua SEA V League 2023 seri II tersebut.

Berlangsung di Santa Rosa Sports Complex, Santa Rosa, Filipina, Thailand tepatnya tumbang 2-3 dari Vietnam. Ya, lima set perlu dimainkan karena kedua tim tampil luar biasa di laga tersebut.

Awalnya, Vietnam tampil superior dengan merebut dua set pertama dengan kemenangan 25-20 dan 25-19. Lalu, Thailand mencoba bangkit dan memberikan perlawanan ketat di set ketiga.

Tal ayal, set ketiga berlangsung panas dan akhirnya dimenangkan Thailan dengan skor 30-28. Lalu di set keempat mental pemain Vietnam seperti menurun, Thailand pun memanfaatkan hal tersebut dan memenangkan set keempat dengan skor 25-21.

Karena sama kuat 2-2, set kelima pun dimainkan. Menariknya, Vietnam justru dapat bangkit kembali dan menang dengan skor 15-9. Alhasil, Vietnam pun sukses mengalahkan Thailand 3-2.