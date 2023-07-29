Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2023 Seri II: Misi Pertahankan Puncak Klasemen!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2023 Seri II akan diulas Okezone. Duel kedua tim akan berlangsung di Santa Rosa Sports Complex, Manila, Filipina, pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2023 Pukul 17.00 WIB.

Skuad Timnas Voli Putra Indonesia di bawah asuhan Jeff Jiang Jie memiliki bekal positif sebelum bentrok melawan Filipina. Pada laga pertama, Farhan Halim cs memulai perjalanannya di SEA V League 2023 Seri II dengan mengalahkan Vietnam 3-1.

Bermain pada Jumat (28/7/2023) sore WIB, Timnas Voli Putra Indonesia menang atas Vietnam dengan rincian skor 25-23, 21-25, 25-14, dan 25-23. Kemenangan ini membuat Tim Merah Putih sukses memuncaki klasemen sementara SEA V League 2023 Seri II dengan koleksi 3 poin.

Timnas Voli Putra Indonesia dibuntuti oleh Thailand yang telah meraih 2 poin dari matchday pertama SEA V League 2023 Seri II. Kepastian itu didapat Thailand usai menang atas Filipina 3-2 dengan rincian skor 26-24, 25-27, 21-25, 25-23, dan 17-15.

Kini, Timnas Voli Putra Indonesia akan ditantang tuan rumah Filipina di matchday kedua SEA V League 2023 Seri II. Sesuai jadwal, duel Filipina vs Timnas Voli Putra Indonesia akan digelar mulai pukul 17.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia memiliki misi untuk mempertahankan posisi puncak klasemen pada laga tersebut. Lantas, akankah Farhan Halim dkk akan kembali membantai Filipina pada laga nanti? Menarik dinantikan.