Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hancurkan Vietnam di Pembuka Putaran 2 SEA V League 2023, Performa Timnas Voli Indonesia Kurang Memuaskan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:34 WIB
Hancurkan Vietnam di Pembuka Putaran 2 SEA V League 2023, Performa Timnas Voli Indonesia Kurang Memuaskan
Timnas voli putra Indonesia/Foto: Instagram
A
A
A

TIMNAS Voli Putra Indonesia sukses menghancurkan Vietnam dengan skor 3-1 (25-23, 21-25, 25-14, 25-23) pada laga pembuka putaran kedua SEA V League 2023. Meski meraih hasil baik, tim pelatih masih belum puas dengan performa Farhan Halim dkk.

Tampil di Santa Rosa Sport Complex, Santa Rosa, Laguna, Filipina, Jumat (28/7/2023) sore WIB, Tim Merah-Putih tampil kurang apik di awal set pertama. Hal ini diungkap manajer tim, Ossy Dermawan, akibat suhu di dalam venue pertandingan terlalu dingin.

 Voli

"Apalagi pada set kedua anak-anak masih belum bisa menyesuaikan dengan GOR yang dingin, sehingga kita kalah pada set kedua," kata Ossy dilansir dari rilis PBVSI, Jumat (28/7/2023).

Pada set ketiga, Ossy menilai chemistry para pemain Indonesia sudah mulai didapat. Alhasil, tim besutan Jeff Jiang Jie itu mampu menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 25-14.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Ossy berpendapat pada set keempat performa Dio Zulfikri dan kolega mulai menurun sehingga skor tidak terlalu jauh. "Tapi untung kita bisa menang set keempat sehingga unggul 3-1," imbuhnya.

Hal senada juga keluar dari mulut asisten pelatih Erwin Rusni. Erwin merasa belum puas dengan performa pasukannya karena masih banyak kesalahan saat menerima bola pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/25/43/2491616/indonesia-berpeluang-besar-jadi-tuan-rumah-world-beach-games-2023-oyO2HJqNFL.jpg
Indonesia Berpeluang Besar Jadi Tuan Rumah World Beach Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/20/43/2312763/nina-betschart-atlet-voli-pantai-seksi-yang-tengah-naik-daun-kebanggaan-swiss-SZGgWdPf9N.jpg
Nina Betschart, Atlet Voli Pantai Seksi yang Tengah Naik Daun Kebanggaan Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/14/43/2066652/atlet-voli-pantai-as-eric-zaun-tewas-bunuh-diri-0nM77n2kuR.jpg
Atlet Voli Pantai AS Eric Zaun Tewas Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/18/43/1797895/jadi-tuan-rumah-indonesia-bidik-final-turnamen-voli-pantai-asia-pasifik-2017-4Hw775rvxp.jpg
Jadi Tuan Rumah, Indonesia Bidik Final Turnamen Voli Pantai Asia Pasifik 2017
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/19/43/1545690/sumsel-segera-gulirkan-kejuaraan-asia-pasific-beach-volleyball-tour-fU7nmzSXIm.jpg
Sumsel Segera Gulirkan Kejuaraan Asia Pasific Beach Volleyball Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/11/43/1230094/australia-sandingkan-gelar-turnamen-voli-pantai-di-yogyakarta-obYubNoStj.jpg
Australia Sandingkan Gelar Turnamen Voli pantai di Yogyakarta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement