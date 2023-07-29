Hancurkan Vietnam di Pembuka Putaran 2 SEA V League 2023, Performa Timnas Voli Indonesia Kurang Memuaskan

TIMNAS Voli Putra Indonesia sukses menghancurkan Vietnam dengan skor 3-1 (25-23, 21-25, 25-14, 25-23) pada laga pembuka putaran kedua SEA V League 2023. Meski meraih hasil baik, tim pelatih masih belum puas dengan performa Farhan Halim dkk.

Tampil di Santa Rosa Sport Complex, Santa Rosa, Laguna, Filipina, Jumat (28/7/2023) sore WIB, Tim Merah-Putih tampil kurang apik di awal set pertama. Hal ini diungkap manajer tim, Ossy Dermawan, akibat suhu di dalam venue pertandingan terlalu dingin.

"Apalagi pada set kedua anak-anak masih belum bisa menyesuaikan dengan GOR yang dingin, sehingga kita kalah pada set kedua," kata Ossy dilansir dari rilis PBVSI, Jumat (28/7/2023).

Pada set ketiga, Ossy menilai chemistry para pemain Indonesia sudah mulai didapat. Alhasil, tim besutan Jeff Jiang Jie itu mampu menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 25-14.

BACA JUGA:

Lebih lanjut, Ossy berpendapat pada set keempat performa Dio Zulfikri dan kolega mulai menurun sehingga skor tidak terlalu jauh. "Tapi untung kita bisa menang set keempat sehingga unggul 3-1," imbuhnya.

Hal senada juga keluar dari mulut asisten pelatih Erwin Rusni. Erwin merasa belum puas dengan performa pasukannya karena masih banyak kesalahan saat menerima bola pertama.