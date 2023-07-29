Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Kritisi Kesalahannya Sendiri di Momen Krusial Kontra He Bing Jao: Ini Tak Boleh Terjadi Lagi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |23:23 WIB
Gregoria Mariska Kritisi Kesalahannya Sendiri di Momen Krusial Kontra He Bing Jao: Ini Tak Boleh Terjadi Lagi!
Gregoria Mariska soroti kesalahannya di laga kontra He Bing Jao (Foto: PBSI)
GREGORIA Mariska Tunjung kritisi kesalahannya sendiri di momen krusial kontra He Bing Jao. Sang pemain tunggal putri Indonesia hampir melangkah ke final Japan Open 2023, namun kalah dari wakil China, He Bing Jao.

Gregoria mendominasi di set pertama dalam permainan di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada Sabtu (29/7/2023) sore WIB. Namun, dia takluk pada dua gim berikutnya dengan skor akhir 21-13, 19-21, dan 9-21.

Gregoria Mariska Tunjung

Pebulu tangkis ranking delapan dunia itu mengaku tetap bersyukur karena mampu bersaing hingga semifinal. Namun, Gregoria mengaku tak puas dengan performanya, terutama di gim ketiga.

“Tetap bersyukur karena saya masih bisa bertanding di semifinal walau jujur bukan penampilan yang saya inginkan khususnya di gim ketiga,” ucap Gregoria dalam rilis PBSI, Sabtu (29/7/2023).

Satu hal yang disesali olehnya adalah ketika unggul di set kedua. Dia kehilangan momentum hingga akhirnya takluk dengan skor tipis 19-21. Pada momen krusial, servisnya yang tersangkut di net menjadi satu hal yang menurutnya tidak boleh terjadi lagi.

“Di gim pertama dan kedua bisa dibilang cukup bagus tapi di gim ketiga catatannya sangat banyak. Fokusnya dan kecepatannya sudah menurun jauh sedangkan lawan malah lebih unggul dari sisi kecepatan, kesabaran dan kerapihan bermain,” ungkapnya.

“Saat unggul 17-15 di gim kedua saya banyak melakukan kesalahan sendiri jadi tersusul 17-20, harusnya saya bisa seperti kemarin, main lebih safe, tidak terburu-buru mematikan,” lanjutnya.

