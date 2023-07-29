Kisah Pebulu Tangkis China yang Menikah dengan Pria Indonesia hingga Jadi WNI, Penuh Perjuangan!

KISAH pebulu tangkis China, Huang Hua, yang menikah dengan pria Indonesia hingga jadi Warga Negara Indonesia (WNI) menarik untuk diulas. Pasalnya, eks rival legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, itu memiliki kisah yang penuh perjuangan dalam hidupnya.

Sekadar diketahui, Huang Hua merupakan salah satu legenda bulu tangkis China yang sukses meraih sejumlah prestasi selama kariernya. Tercatat, dia pernah meraih sejumlah gelar bergengsi antara lain Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), Singapura Open (1991), Jepang Open (1990, 1991), hingga China Open (1991).

Selain itu, Huang Hua juga memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 dan meraih medali perunggu di Olimpiade 1992. Atlet kelahiran China itu menjadi salah satu rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, pada masanya.

Akan tetapi, Huang Hua memiliki rekor pertemuan yang kurang bagus ketika harus berhadapan dengan Susy Susanti. Dari 13 pertemuan, Huang Hua hanya mampu merebut 4 kemenangan dan 9 laga lainnya dimenangkan oleh Susy Susanti.

Singkat cerita, Huang Hua resmi memutuskan untuk menjadi WNI setelah menikahi pengusaha asal Indonesia yakni Tjandra Budi Dharmawan pada tahun 1993. Mantan rival Susy Susanti itu pun tinggal di Klaten, Jawa Tengah.

Namun, Huang Hua harus menempuh perjalanan yang panjang sebelum mencapai ke titik di atas. Awalnya, dia pertama kali bertemu dengan Tjandra Budi Darmawan di Indonesia, tepatnya di Malang, Jawa Timur, saat momen Indonesia Open 1991.

Saat itu, Huang Hua dikenalkan dengan Tjandra Budi Darmawan oleh pelatihnya kala itu, yakni Chen Yu Niang yang sudah mengenal Indonesia karena pernah tinggal di Tanah Air. Singkat kata, Chen pun memperkenalkan Huang Hua dengan Tjandra.