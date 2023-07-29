Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis China yang Menikah dengan Pria Indonesia hingga Jadi WNI, Penuh Perjuangan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:39 WIB
Kisah Pebulu Tangkis China yang Menikah dengan Pria Indonesia hingga Jadi WNI, Penuh Perjuangan!
Huang Hua dan suaminya pernah bermain ketoprak bersama. (Foto: Youtube/kabarpiye)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis China, Huang Hua, yang menikah dengan pria Indonesia hingga jadi Warga Negara Indonesia (WNI) menarik untuk diulas. Pasalnya, eks rival legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, itu memiliki kisah yang penuh perjuangan dalam hidupnya.

Sekadar diketahui, Huang Hua merupakan salah satu legenda bulu tangkis China yang sukses meraih sejumlah prestasi selama kariernya. Tercatat, dia pernah meraih sejumlah gelar bergengsi antara lain Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), Singapura Open (1991), Jepang Open (1990, 1991), hingga China Open (1991).

Selain itu, Huang Hua juga memenangkan Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 dan meraih medali perunggu di Olimpiade 1992. Atlet kelahiran China itu menjadi salah satu rival abadi legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti, pada masanya.

Akan tetapi, Huang Hua memiliki rekor pertemuan yang kurang bagus ketika harus berhadapan dengan Susy Susanti. Dari 13 pertemuan, Huang Hua hanya mampu merebut 4 kemenangan dan 9 laga lainnya dimenangkan oleh Susy Susanti.

Singkat cerita, Huang Hua resmi memutuskan untuk menjadi WNI setelah menikahi pengusaha asal Indonesia yakni Tjandra Budi Dharmawan pada tahun 1993. Mantan rival Susy Susanti itu pun tinggal di Klaten, Jawa Tengah.

Huang Hua

Namun, Huang Hua harus menempuh perjalanan yang panjang sebelum mencapai ke titik di atas. Awalnya, dia pertama kali bertemu dengan Tjandra Budi Darmawan di Indonesia, tepatnya di Malang, Jawa Timur, saat momen Indonesia Open 1991.

Saat itu, Huang Hua dikenalkan dengan Tjandra Budi Darmawan oleh pelatihnya kala itu, yakni Chen Yu Niang yang sudah mengenal Indonesia karena pernah tinggal di Tanah Air. Singkat kata, Chen pun memperkenalkan Huang Hua dengan Tjandra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183554/simak_kisah_malang_zheng_si_wei_yang_trofi_juaranya_pecah_berkeping_keping_di_jakarta-DAQk_large.jpg
Kisah Malang Pebulu Tangkis Zheng Si Wei, Trofi Juaranya Pecah Berkeping-keping di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183535/jonatan_christie-A5Ml_large.jpg
Dianggap Lebih Berprestasi Usai Keluar Pelatnas PBSI, Ini Jawaban Berkelas Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183517/anthony_sinisuka_ginting_dan_jonatan_christie-B0hM_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Dulunya Bestie Sekamar di Pelatnas PBSI Cipayung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183329/mia_audina-84ul_large.jpg
Kisah Haru Mia Audina, Pindah Kewarganegaraan demi Lingkungan Baru Usai Kehilangan Orang Tersayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183416/setyana_mapasa_dan_gronya_somerville-MVIJ_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Lepas Status WNI untuk Hijrah ke Negara Lain, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/40/3183386/gregoria_mariska_tunjung-EvkZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Indonesia, Gregoria Mariska yang Kaget Jumpa Rafael Nadal di Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement