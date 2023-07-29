Hasil Semifinal Japan Open 2023: Kandaskan Wakil India, Jonatan Christie Melaju ke Final

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie sukses melaju ke babak final Japan Open 2023. Jojo, sapaan akrab Jonatan Christie, mendapatkan tiket final setelah mengandaskan perlawanan wakil India, Lakshya Sen.

Pertandingan itu dihelat di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Sabtu (29/7/2023) siang WIB. Jojo menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Kedua pebulu tangkis langsung menampilkan duel intens sejak awal pertandingan. Jojo sempat unggul tiga poin dari Sen. Namun, utusan India itu berhasil mengejar ketertinggalan lewat kombinasi pukulan menyilang.

Kejar-kejaran poin terus terjadi hingga menjelang jeda interval gim pertama. Pada jeda interval, Sen yang bermain konsisten akhirnya mampu mengungguli Jonatan dengan skor tipis 11-9. Selepas rehat, Jojo kembali tancap gas.

Pebulu tangkis kelahiran Jakarta, Indonesia itu tampil impresif dengan smash menyilang yang sulit untuk dijangkau. Sempat tertinggal, Jojo akhirnya mampu mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-15.

Berlanjut pada gim kedua, Jojo kembali tampil meyakinkan sejak awal pertandingan. Sayangnya, tunggal putra ranking sembilan dunia itu banyak melakukan kesalahan fatal yang berujung poin bagi Sen.