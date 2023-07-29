Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Gregoria Mariska, An Se-young Tempati Ranking 1 Dunia Terlama?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:27 WIB
Gara-Gara Gregoria Mariska, An Se-young Tempati Ranking 1 Dunia Terlama?
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

GARA-gara Gregoria Mariska Tunjung, An Se-young tempati ranking 1 dunia terlama? Sekadar diketahui, Jorji -sapaan akrab Gregoria Mariska- basu saja membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan pertama sekaligus ranking 1 dunia yakni Akane Yamaguchi di Japan Open 2023.

Gregoria sukses menjungkalkan wakil tuan rumah itu di perempatfinal turnamen level Super 750 tersebut. Atlet asal Wonogiri ini menang tiga gim atas Akane Yamaguchi dengan skor 21-11, 11-21 dan 21-18 dalam laga yang digelar di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jumat 28 Juli 2023 malam WIB.

Kesuksesan Gregoria Mariska mempermalukan Akane Yamaguchi bisa dibilang akan berdampak dalam ranking BWF nomor tunggal putri di pekan depan. Salah satunya, An Se-young diprediksi menggeser Akane Yamaguchi kelar Japan Open 2023.

Saat ini, An Se-young berada di ranking 2 dunia dengan mengoleksi 102.264 poin. Tunggal putri asal Korea Selatan itu hanya terpaut beberapa poin saja dari Akane Yamaguchi yang masih bertengger di ranking 1 dengan perolehan 104.517 poin.

An Se Young

An Se-young sendiri telah memiliki pencapaian luar biasa dalam 52 pekan terakhir. Si bocah ajaib asal Korea Selatan itu sudah menyegel tujuh gelar juara di All England, Singapore Open, India Open, Indonesia Masters, Thailand Open, Korea Open dan Australia Open.

Selain itu, An Se-young juga menyabet dua medali perak di Malaysia Open dan Kejuaraan Asia, serta satu perunggu di Kejuaraan Dunia. Jika dia mampu melangkah lebih jauh hingga menjadi juara Japan Open 2023, maka ia diprediksi akan mengkudeta Akane Yamaguchi.

Halaman:
1 2
