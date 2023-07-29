Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Japan Open 2023: Fajar/Rian Tumbang oleh Wakil Taiwan Dua Set Langsung

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |10:07 WIB
Hasil Semifinal Japan Open 2023: Fajar/Rian Tumbang oleh Wakil Taiwan Dua Set Langsung
Fajar/Rian gagal melaju ke final Japan Open 2023/Foto: PBSI
GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus terhenti di babak semifinal Japan Open 2023. Keduanya dikalahkan wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi-Lin dua set langsung.

Pertandingan itu digelar di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Sabtu (29/7/2023) pagi WIB. Fajar/Rian tumbang dalam dua gim langsung dari Yang/Chin-Lin dengan skor 19-21 dan 10-21.

 Fajar rian

Jalannya Pertandingan

Fajar/Rian memulai pertandingan dengan cukup baik pada gim pertama. Ganda putra bulu tangkis andalan Indonesia itu memainkan skema permainan seperti biasa, cepat dan akurat untuk mencuri poin dari lawan.

 BACA JUGA:

Namun demikian, Yang/Chi-Lin mampu membaca pola permainan Fajar/Rian dengan baik. Ganda putra ranking 18 dunia itu berhasil mengantisipasi serangan dengan baik. Mereka juga membalikkan keadaan dengan sergapan yang cepat.

Situasi ini membuat Fajar/Rian kewalahan. Yang/Chi-Lin pun memanfaatkan momentum dengan baik untuk menjauh secara perolehan poin. Sempat kejar-kejaran poin, Fajar/Rian akhirnya harus mengakui kekalahan pada gim pertama dengan skor 19-21.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
