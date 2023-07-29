Jalani Operasi Kaki, Alex Rins: Saya Menangis karena Sakit

PEMBALAP LCR Honda, Alex Rins, tak bisa menikmati liburan musim panas karena harus berkutat dengan cedera kaki yang dideritanya. Dia pun mengenang masa-masa sulit di mana dia menangis kesakitan setelah menjalani operasi pada kakinya yang cedera itu.

Seperti diketahui, pada 10 Juni lalu, Rins terjatuh dalam sprint race MotoGP Italia 2023 saat menikung di Tikungan 8 Sirkuit Mugello. Alhasil, dia mengalami dua patah tulang tibia dan dua patah tulang fibula di kaki kanannya.

Selepas menjalani dua operasi dan total dirawat 16 hari di rumah sakit di Florence, Italia dan Madrid, Spanyol, mantan bintang Suzuki Ecstar itu pun pulang ke rumahnya di Andorra, pada akhir Juni lalu. Kini, setelah hampir dua bulan berlalu, dia masih menjalani masa rehabilitasi di rumahnya.

Tim LCR Honda pun mulai menampilkan masa pemulihannya yang diunggah di akun Youtube mereka dalam sebuah film dokumenter berjudul ‘Alex Rins, Unstoppable’. Pada episode satu itulah rider asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menikmati masa libur musim panasnya tahun ini karena cedera tersebut.

BACA JUGA:

"Saya tidak menjalani libur musim panas dengan kaki seperti ini. Karena bagi saya musim panas berarti pantai, mematikan, dan melakukan uji coba," kata Rins dilansir dari Speedweek, Jumat (28/7/2023).

Sebagai gantinya, Rins menjalani sesi pemulihan di gym pada pagi hari. Lalu diikuti dengan serangkaian sesi terapi, termasuk di ruang hiperbarik.

Dalam episode itu pula, pembalap berusia 27 tahun itu mengenang masa-masa terburuknya ketika cedera. Salah satunya adalah saat dia menangis seharian selepas efek anestesi menghilang tiga jam pasca operasi.