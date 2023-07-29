Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jalani Operasi Kaki, Alex Rins: Saya Menangis karena Sakit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:22 WIB
Jalani Operasi Kaki, Alex Rins: Saya Menangis karena Sakit
Alex Rins lalui liburan musim panas dengan jalani operasi kaki/Foto: Instagram
A
A
A

PEMBALAP LCR Honda, Alex Rins, tak bisa menikmati liburan musim panas karena harus berkutat dengan cedera kaki yang dideritanya. Dia pun mengenang masa-masa sulit di mana dia menangis kesakitan setelah menjalani operasi pada kakinya yang cedera itu.

Seperti diketahui, pada 10 Juni lalu, Rins terjatuh dalam sprint race MotoGP Italia 2023 saat menikung di Tikungan 8 Sirkuit Mugello. Alhasil, dia mengalami dua patah tulang tibia dan dua patah tulang fibula di kaki kanannya.

 Alex Rins

Selepas menjalani dua operasi dan total dirawat 16 hari di rumah sakit di Florence, Italia dan Madrid, Spanyol, mantan bintang Suzuki Ecstar itu pun pulang ke rumahnya di Andorra, pada akhir Juni lalu. Kini, setelah hampir dua bulan berlalu, dia masih menjalani masa rehabilitasi di rumahnya.

Tim LCR Honda pun mulai menampilkan masa pemulihannya yang diunggah di akun Youtube mereka dalam sebuah film dokumenter berjudul ‘Alex Rins, Unstoppable’. Pada episode satu itulah rider asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menikmati masa libur musim panasnya tahun ini karena cedera tersebut.

 BACA JUGA:

"Saya tidak menjalani libur musim panas dengan kaki seperti ini. Karena bagi saya musim panas berarti pantai, mematikan, dan melakukan uji coba," kata Rins dilansir dari Speedweek, Jumat (28/7/2023).

Sebagai gantinya, Rins menjalani sesi pemulihan di gym pada pagi hari. Lalu diikuti dengan serangkaian sesi terapi, termasuk di ruang hiperbarik.

Dalam episode itu pula, pembalap berusia 27 tahun itu mengenang masa-masa terburuknya ketika cedera. Salah satunya adalah saat dia menangis seharian selepas efek anestesi menghilang tiga jam pasca operasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/38/2858700/francesco-bagnaia-heran-motornya-bergerak-liar-di-sprint-race-motogp-inggris-2023-7VKqJPG7aS.jpg
Francesco Bagnaia Heran Motornya Bergerak Liar di Sprint Race MotoGP Inggris 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/38/2855920/joan-mir-pulih-dari-cedera-repsol-honda-siap-tampil-full-team-di-motogp-inggris-2023-M0fn5100O4.jpg
Joan Mir Pulih dari Cedera, Repsol Honda Siap Tampil Full Team di MotoGP Inggris 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/38/2849981/tunjukkan-keengganan-rekrut-marc-marquez-bos-ktm-meski-ingin-juara-kami-biasa-membangun-pembalap-sendiri-EI1mWOZPOU.jpg
Tunjukkan Keengganan Rekrut Marc Marquez, Bos KTM: Meski Ingin Juara, Kami Biasa Membangun Pembalap Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/38/2849848/luca-cadalora-ungkap-resep-francesco-bagnaia-berada-di-puncak-klasemen-motogp-2023-begini-rahasianya-xHUY7TGcAX.jpg
Luca Cadalora Ungkap Resep Francesco Bagnaia Berada di Puncak Klasemen MotoGP 2023, Begini Rahasianya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/38/2849202/masih-begelut-dengan-cedera-alex-rins-dipastikan-belum-bisa-tampil-di-motogp-inggris-2023-FL1GeGDwgp.jpg
Masih Begelut dengan Cedera, Alex Rins Dipastikan Belum Bisa Tampil di MotoGP Inggris 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/38/2848757/jeda-balapan-marc-marquez-keliling-madrid-uji-coba-mobil-honda-berbahan-bakar-biofuel-eMfT36N5vD.JPG
Jeda Balapan, Marc Marquez Keliling Madrid Uji Coba Mobil Honda Berbahan Bakar Biofuel
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement