HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Sprint Shoutout F1 GP Belgia 2023: Jadi yang Tercepat, Max Verstappen Kuasai Posisi Terdepan di Sprint Race

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:09 WIB
Hasil Sprint Shoutout F1 GP Belgia 2023: Jadi yang Tercepat, Max Verstappen Kuasai Posisi Terdepan di Sprint Race
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen jadi yang tercepat di Sprint Shoutout F1 GP Belgia 2023. (Foto: Instagram/f1)
A
A
A

STAVELOT – Hasil sprint shoutout Formula One (F1) GP Belgia 2023 telah diketahui, pada Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Hasilnya, lagi-lagi pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen keluar menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 49,056 detik.

Dengan hasil tersebut, Verstappen pun berhak memimpin jalannya sesi sprint race yang akan digelar malam nanti, pada pukul 21.30 sampai 22.30 WIB. Tentu menarik apakah Verstappen akan kembali keluar menjadi yang tercepat?

Jalannya Sprint Shoutout

Perlu diketahui, sesi sprint shoutout sempat mengalami penundaan lantaran cuaca buruk yang ada di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgia. Setelah penundaan tersebut, sesi sprint shoutout baru berlangsung pada pukul 17.35 WIB, yang mana seharusnya dimulai pada 17.00 WIB.

Saat baru dimulai, pembalap Mercedes AMG-Petronas, Lewis Hamilton, memulainya cukup baik dengan mematok waktu tercepat 2 menit 2,097 detik. Akan tetapi catatan waktu itu dapat langsung dipatahkan oleh pembalap anyar Red Bull Racing yakni Max Verstappen.

Verstappen memimpin dengan catatan waktu 1 menit 58,135 detik. Pembalap asal Belanda itu dibuntuti oleh Hamilton dan Fernando Alonso (Aston Martin). Sang juara bertahan itu mampu mempertahankan posisinya hingga sesi pertama berakhir.

Max Verstappen

Disaat yang bersamaan juga, lima pembalap harus tereliminasi dari sesi pertama Sprint Shoutout F1 GP Belgia 2023. Lima pembalap tersebut adalah Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), dan Nico Hulkenberg (Haas).

Praktis hanya tinggal tersisa 15 pembalap yang akan melakoni sesi kedua Sprint Shoutout. Pada sesi kedua ini, Lando Norris (McLaren) langsung mematok waktu tercepatnya 1 menit 56,829 detik.

