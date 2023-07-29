Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2023: Max Verstappen Raih Pole Position

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |05:36 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2023: Max Verstappen Raih Pole Position
Max Verstappen raih pole position/Foto: Reuters
A
A
A

PEMBALAP Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil mengamankan pole position di F1 GP Belgia 2023. Ia menjadi yang terdepan setelah mencatatkan waktu terbaik dalam sesi kualifikasi.

Sesi kualifikasi tersebut digelar di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgia pada Jumat (28/7/2023) malam WIB. Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 46,168 detik untuk menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi.

 Max Verstappen

Jalannya Sesi Kualifikasi

Pada awal sesi kualifikasi pertama (Q1), George Russell (Mercedes AMG Petronas) langsung tancap gas untuk mencuri catatan waktu tercepat. Namun, semua pembalap juga melakukan hal serupa terkecuali Loga Sargeant (Williams).

Sebab, mobil pembalap asal Amerika Serikat itu masih bermasalah karena kecelakaan yang terjadi pada latihan bebas pertama (FP1). Di sudut lain, Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) langsung mencuri catatan waktu 2 menit 02,280 untuk menjadi yang tercepat.

 BACA JUGA:

Akan tetapi, situasi itu tidak berlangsung lama setelah Lando Norris (McLaren) berhasil mencatatkan waktu 2 menit 01,874 detik. Para pembalap secara bergantian menempati urutan pertama Q1 F1 GP Belgia 2023.

Pada akhirnya, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) melesat dengan catatan waktu 1 menit 58,300 detik. Leclerc disusul oleh Max Verstappen (Red Bull Racing), dan Lewis Hamilton di belakangnya. Sementara, lima pembalap resmi tersingkir pada Q1.

Memasuki sesi kualifikasi kedua (Q2), Hamilton dan Russell langsung tancap gas untuk mencapai catatan waktu terbaik. Kendati begitu, Oscar Piastri (McLaren) yang mampu membubuhkan 1 menit 56,370 detik untuk menjadi yang tercepat di awal-awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/37/2858143/george-russel-pede-bisa-bawa-mercedes-finis-peringkat-kedua-di-f1-musim-ini-CIREfqgw9G.jpg
George Russel Pede Bisa Bawa Mercedes Finis Peringkat Kedua di F1 Musim Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/37/2851642/daniel-ricciardo-berhasil-comeback-di-f1-gp-hungaria-2023-usai-lama-absen-2tStAsYdl5.jpg
Daniel Ricciardo Berhasil Comeback di F1 GP Hungaria 2023 Usai Lama Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/37/2851614/pecahkan-trofi-kemenangan-f1-gp-hungaria-2023-milik-max-verstappen-ini-kata-lando-norris-KWtJrKVeQc.jpg
Pecahkan Trofi Kemenangan F1 GP Hungaria 2023 Milik Max Verstappen, Ini Kata Lando Norris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/37/2851166/gagal-maksimalkan-pole-position-di-f1-gp-hungaria-2023-lewis-hamilton-keseimbangan-mobil-cukup-buruk-L9GEsoDZbP.jpg
Gagal Maksimalkan Pole Position di F1 GP Hungaria 2023, Lewis Hamilton: Keseimbangan Mobil Cukup Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/37/2842277/max-verstappen-siap-bikin-sejarah-baru-bersama-red-bull-di-f1-2023-dengan-sapu-bersih-kemenangan-idHscgP8Zg.jpg
Max Verstappen Siap Bikin Sejarah Baru Bersama Red Bull di F1 2023 dengan Sapu Bersih Kemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519//lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement