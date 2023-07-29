Hasil Kualifikasi F1 GP Belgia 2023: Max Verstappen Raih Pole Position

PEMBALAP Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil mengamankan pole position di F1 GP Belgia 2023. Ia menjadi yang terdepan setelah mencatatkan waktu terbaik dalam sesi kualifikasi.

Sesi kualifikasi tersebut digelar di Sirkuit Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgia pada Jumat (28/7/2023) malam WIB. Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 46,168 detik untuk menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Pada awal sesi kualifikasi pertama (Q1), George Russell (Mercedes AMG Petronas) langsung tancap gas untuk mencuri catatan waktu tercepat. Namun, semua pembalap juga melakukan hal serupa terkecuali Loga Sargeant (Williams).

Sebab, mobil pembalap asal Amerika Serikat itu masih bermasalah karena kecelakaan yang terjadi pada latihan bebas pertama (FP1). Di sudut lain, Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) langsung mencuri catatan waktu 2 menit 02,280 untuk menjadi yang tercepat.

Akan tetapi, situasi itu tidak berlangsung lama setelah Lando Norris (McLaren) berhasil mencatatkan waktu 2 menit 01,874 detik. Para pembalap secara bergantian menempati urutan pertama Q1 F1 GP Belgia 2023.

Pada akhirnya, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) melesat dengan catatan waktu 1 menit 58,300 detik. Leclerc disusul oleh Max Verstappen (Red Bull Racing), dan Lewis Hamilton di belakangnya. Sementara, lima pembalap resmi tersingkir pada Q1.

Memasuki sesi kualifikasi kedua (Q2), Hamilton dan Russell langsung tancap gas untuk mencapai catatan waktu terbaik. Kendati begitu, Oscar Piastri (McLaren) yang mampu membubuhkan 1 menit 56,370 detik untuk menjadi yang tercepat di awal-awal.